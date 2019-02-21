參選連任 蔡：民調是死的 人心是活的

2019-02-21

〔記者蘇永耀、楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統接受ＣＮＮ專訪時表達將競選連任，面對目前民調尚處落後，蔡總統昨在總統府發表迴廊談話時說，民調是死的，人心是活的，她會用強烈意志力克服種種難關，並讓世世代代的台灣人都擁有自由意志的選擇，「這是我未來的使命，也是我決心連任的目的」。

會用強烈意志力克服難關

蔡總統在本週一、二接受ＣＮＮ專訪時，主持人問總統對二○二○總統大選的想法時，蔡總統表示，任何現任的總統都會想為國家做更多的事，也會想進一步實現政策目標，這是很自然不過的事，她當然也希望未來的四年能夠繼續帶領國家，完成使命。

蔡總統昨在迴廊談話時說明此事，總統說，她接受ＣＮＮ的訪問，希望能把台灣的聲音讓世界聽到。同時，她在這個專訪中也要讓世界知道，台灣要的不是「一國兩制」，台灣要的是獨立生存、要的是經濟繁榮、要的是安全，還有我們的民主。

總統強調，做為一個總統，除了有責任保家衛國之外，要把台灣推向國際，並且讓世世代代的台灣人都擁有自由意志的選擇。「這是我未來的使命，也是我決心連任的目的」。

媒體詢問總統民調尚處落後，將如何因應？以及是否可能會對上台北市長柯文哲或是高雄市長韓國瑜？總統表示，二○○八年她當民進黨主席的時候，很多人都說，民進黨恐怕二十年內站不起來；二○一六年她當總統的時候，很多人也說，恐怕保一的經濟成長率也很困難，不過我們也都一關一關的克服了。

總統強調，「民調是死的，人心是活的，我們從來也不缺被人打壓」。要以強烈的意志力來克服種種的難關，也相信終將克服難關。

至於競選連任可能面臨的對手，總統說，不論如何，不會只有她一個人競選總統。她要做的，就是把做一個總統想替國家做的事情，跟人民講清楚，而且全力地往前走。

蔡總統表態競選連任，民進黨主席卓榮泰昨於中常會前受訪表示，民進黨的公職提名有一定機制，一定會按照機制選出最好人選，之後會傾全黨之力請求台灣社會支持民進黨，爭取最大勝利。民進黨會全力把最好的人選向社會訴求，有絕對的能量、信心跟努力。

民進黨規劃三月展開總統黨內初選作業，四月中旬確定提名人選。

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