〈2019巴塞爾錶展專輯〉BVLGARI，強化經典的影響力！

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

寶格麗較以往更注重Serpenti及Octo系列

你有沒有這樣的經驗：明知劇本走向，入場後依舊高潮迭起？

主館「門神」般的寶格麗（BVLGARI）今年就是這種效果。首先，眾所皆知Octo Finissimo系列自2014年四度創造超薄腕錶紀錄，但當Octo Finissimo超薄計時GMT自動上鏈腕錶以「史上最薄機械計時腕錶」問世，還是引來讚嘆連連。

這款直徑42毫米超薄鈦金屬錶殼、鑲嵌陶瓷的鈦金錶冠、型號「103068」的腕錶僅厚6.9毫米，所搭載的機械計時碼錶與GMT機芯、具備自動上鏈與小秒針，厚僅 3.3毫米。這樣的厚度，比一般的手上鏈小三針機芯還要薄！

經典計時加GMT，透過9點鐘位置按把可設定當地時間，居住地時間顯示於3點鐘位置小錶盤，透過24小時顯示呈現白天或夜晚，分鐘盤位於6點鐘位置，9點鐘位置是小秒盤。寶格麗這枚自製整合機芯「BVL 318」，只用了不到一般手上鏈小三針機芯的厚度，就做到如此複雜功能。

同時，這家羅馬出身的珠寶品牌，為標誌性的Serpenti家族迎來Serpenti Seduttori鎏光蛇影系列，揉合水滴形錶殼與六角形貴金屬錶鍊，名符其實「生而閃耀」（Born to be gold），華美吸睛，也更實戴。

圖片提供／BVLGARI

明知劇本走向，依舊精彩連連：寶格麗展場螢幕帶來Octo Finissimo的嶄新高潮。

寶格麗以「Born To Be Gold」主題，呼應Serpenti Seduttori系列。

展場中心設置一顆以3千片Serpenti六角形鱗片拼接的金色太陽，內層飾以金箔塗層，正中心裝飾金砂沙漏和黃K金Serpenti Seduttori腕錶，亦有「Time is Gold」時光如金的寓意。

寶格麗以此圖展示今年最佳男、女主角：Octo Finissimo超薄計時GMT自動上鏈腕錶（左），559,000元；以及Serpenti Seduttori玫瑰金鑲鑽腕錶，845,000元。

BVL 318自動上鏈機芯搭載外緣式擺陀。55 小時動力儲存。

寶格麗Octo Finissimo系列五度問鼎超薄王座：2014年超薄鈦金屬陀飛輪腕錶，厚5毫米。2016年鈦金屬超薄三問腕錶，厚6.85毫米。2017年超薄自動上鏈腕錶，厚5.15毫米。2018年超薄自動陀飛輪腕錶，厚3.95毫米。2019年超薄計時GMT自動上鏈腕錶，厚6.9毫米。

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