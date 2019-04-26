〈2019巴塞爾錶展專輯〉TAG Heuer，總有芯鮮事！

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

TAG Heuer集結數學家、物理學家和科學家，研發「碳游絲」

展館另一門神、TAG Heuer泰格豪雅一開場就給驚喜：60年代傳奇腕錶「Autavia」翻新再現，搭載天文台認證「碳游絲」Calibre 5自動上鏈機芯。

碳游絲？厲害嗎？

一般游絲以合金製。過去幾年，高端錶商針對這項機械錶的核心元素、亦為最難生產的零件，研發抗磁的矽質游絲，提高走時穩定。十幾年間，這項技術擴展至中、平價錶，越來越多錶廠使用。現在，TAG Heuer自成一家，開發輕巧、低密度、幾乎不受重力與撞擊影響，完全防磁的碳纖維複合材質游絲。

在TAG Heuer實驗室，碳游絲沒有金屬游絲易彎曲、矽游絲易碎的情形。同時，幾何形狀有利達成完美的同心振盪，提升精準。此外，生產時已裝備夾頭。這種模組概念簡化組裝程序，亦有助運作的一致性。錶廠以「Isograph」技術稱之，寫下製錶新標準，並將此機芯用於「Autavia」全新系列。

聽到Autavia，這個由Automobile（汽車）和Aviation（航空）構成的名稱，在1933至1957年是一種用於賽車和飛機的計時器，停產後，當時行政總裁Jack Heuer以它為1962年推出的計時腕錶命名，錶款廣受賽車愛好者、軍隊歡迎，獲得崇高美譽。現在，這只1985年停產的作品以獨立系列登場，有7款型號，面盤色澤動人，60分鐘刻度的雙向旋轉錶圈採黑色陶瓷、藍色陶瓷或精鋼材質，錶鍊、NATO錶帶可透過錶殼底部的按鈕輕鬆更換。除了精鋼款，還有兩款青銅版。該系列起價約台幣117,800元。

圖片提供／TAG Heuer

TAG Heuer是主場館「門神」之一。

結合輪胎和螺旋槳的大型裝置深具Autavia象徵意義。

TAG Heuer先進的Isograph設有碳複合材質游絲及特製擺輪；所有配備Isograph的時計均獲天文台認證。

Autavia腕錶底蓋融合螺旋槳與輪胎，標誌其歷史。

TAG Heuer Autavia腕錶，每款腕錶的錶帶或錶鍊皆可互換。圖為精鋼錶殼款（42mm），日期、小時、分鐘與秒鐘顯示。

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