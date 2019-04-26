〈2019巴塞爾錶展專輯〉聯名的魅力

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

宇舶（Hublot）因「融合的藝術」越來越強，自2011年與義大利超跑Ferrari法拉利的結盟之作後，年年驚艷。今年，宇舶前進GT跑車領域，推出輕盈、優雅的經典融合法拉利GT腕錶（Classic Fusion Ferrari GT），玩味GT的風格符碼。

這款符合人體工學、厚度僅13.15毫米的腕錶由法拉利超跑設計中心操刀，錶殼如賽車轉速表懸浮於上。搭載宇舶自製飛返計時機芯HUB1280，從面盤即可見「導柱輪」作動，玩起來相當過癮。面盤以藍寶石打造，具有絕佳通透性，展現機芯的極致感，法拉利著名的躍馬標誌設於12點鐘方向。

在百年靈（Breitling），Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition計時腕錶慶祝與英國機車公司諾頓（Norton）的夥伴關係，錶款設計來自以時尚著稱的Premier系列，錶殼左側刻有「Norton」標誌，透明後底蓋印有諾頓機車及其標誌。具備「TACHYMETER」測速計的黑色錶盤採金色數字和金色時針及分針，與棕色復古原色皮革錶帶形成鮮明對比。銀色小錶盤，3點鐘位置是分鐘計時器，9點鐘位置是小秒盤。

圖片提供／Breitling、Hublot

法拉利GT跑車Portofino坐鎮宇舶展館，標誌宇舶與法拉利的合作展開新篇章。（記者方惠宗攝）

經典融合法拉利GT腕錶共推出三種不同材質錶殼，包括鈦金屬版（中）限量1,000只、皇金版（左一）及3D立體碳纖維版（右一）均限量500只。

宇舶經典融合系列法拉利GT腕錶流露GT跑車風格符碼。圖為鈦金屬款（45mm）。Schedoni皮革內襯黑色橡膠錶帶。684,000元。

來自法拉利GT三輻方向盤的擺陀設計。

百年靈展館位居錶展主場正中位，氣勢十足。

百年靈展館大廳如衝浪酒吧。

限量77輛的Norton For Breitling機車，離合器刻有復古的百年靈「B」字母、百年靈設計的速度計和轉速錶盤，黑色車座縫有黑色的復古「B」字母；令人聯想1960年代的「Cafe Racer」。

百年靈Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition計時腕錶。精鋼錶殼（42mm）。搭載百年靈自製01機芯，瑞士官方天文台（COSC）認證。275,500元。

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