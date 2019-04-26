〈2019巴塞爾錶展專輯〉Zenith，鐘錶的未來主義

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

真力時（Zenith）DEFY Inventor腕錶看起來就像處於永動狀態的有機體，它的新型心臟在複雜的鏤空構造下面：薄0.5毫米、由矽製成的一體化調速裝置，以18 Hz的極高頻率振動。獲得專利的真力時調速振盪器（ZENITH Oscillator），取代機械錶使用了三個半世紀的游絲擺輪，消除接觸、摩擦、磨損和變形，大為提升穩定性，加上材質是單晶矽製成，對溫度變化和磁場不敏感。此外，擒縱輪由柔軟的葉片製成。這些創舉令DEFY Inventor生機勃勃。

此外，Defy El Primero Double Tourbillon雙陀飛輪錶款帶來前所未有的鐘錶複雜功能組合：兩個陀飛輪搭配精確到1／100秒的計時碼錶。10點鐘位置的陀飛輪與計時碼錶配合，驅動百分之一秒中央計時指針；振頻達50赫茲（每小時振動360,000次），自轉一圈僅5秒鐘，是世上最快的陀飛輪。位於8點鐘位置的陀飛輪以5赫茲的速度運行，每分鐘旋轉一周，調節腕錶走時。

圖片提供／Zenith

真力時展館。這個以星星為標誌的品牌正顛覆機械製錶業。

真力時DEFY Inventor腕錶以完全獨立的方式重新詮釋未來製錶工藝。鈦金屬錶殼（44mm），Aeronith鋁複合材料錶圈輕若無物。610,000元。

真力時Defy El Primero Double Tourbillon雙陀飛輪腕錶。鉑金款，4,850,000元。限量10只。

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