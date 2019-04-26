〈2019巴塞爾錶展專輯〉日式精準 嚴謹工藝

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

展館二樓主亮點，在於Casio從2016年將原本分別設置於1、2樓的展場整合，連同Citizen暨Citizen Watch Group、Seiko與Grand Seiko，三大日系品牌聚於一區，更加凝聚世人對日系精準的印象。

遇見星辰睡美人

這個特別的表演讓我停下腳步：日本舞蹈新銳Aoi Yamada於Citizen Watch Group展區的「睡美人」（Sleeping Beauty），漫遊在7萬個機芯底板打造的裝置藝術空間中，探索「從有限的人體到不可知的時間，當我的身體最終回歸塵埃時，我的意識將會去哪裡？

演出饒富哲思，凸顯時光奧祕，更深度對照Citizen「年誤差±1秒」的光動能腕錶「Caliber 0100」：「人的一生若能精確地用每一秒來刻化，那麼重要的瞬間，是否就會被以更精華的一刻記憶下來？

無需依靠電波或衛星信號，Citizen這款實現超高精準度的作品將製錶技術推向極致精確；Caliber 0100機芯採用AT切割水晶振盪器，代替傳統石英錶常用的音叉形水晶振盪器，振頻高出250多倍，且抵抗溫度和重力影響，使用壽命更長；透過光動能技術運行，即使沒有光源，腕錶在完全充滿電後也能運行六個月以上。腕錶運行時，秒針的每一秒都與刻度工整交疊，彰顯精準的藝術。

精工Quartz Astron50年

相隔不遠的Seiko歡慶Quartz Astron 50週年，當時，Quartz Astron 以令人驚異的±5秒月差，改變世界的計時方式。今天，Astron GPS Solar 5X系列新品，向這項自1969年影響至今的技術致敬。

卡西歐 創新與強悍

對面的Casio，不用說，科技創新與強悍本質早為腕錶開啟另一世界，今年更利用全新材料進一步加強耐衝擊技術。以G-SHOCK MUDMASTER新成員GG-B100來說，注入新的碳纖維防護構造，錶圈使用碳材料來增強手錶的堅韌。

圖片提供／Casio、Citizen、Seiko

幸運欣賞到日本新銳舞蹈家的「睡美人」；錶展期間，每日僅演出兩場。

幸運欣賞到日本新銳舞蹈家的「睡美人」；錶展期間，每日僅演出兩場。

極簡的Citizen白金版Caliber 0100光動能腕錶。台幣538,000元，全球100只。

Seiko帶來的石英革命，至今仍讓瑞士錶業聞風色變。圖為Seiko展館。（路透）

Seiko以Astron GPS Solar 5X系列歡慶Quartz Astron問世50週年。Astron GPS Solar Dual-Time 5X53腕錶，具備GPS校時、時區調整等功能。約台幣70,740元。

Casio透過展覽成功凝聚經銷商信心、拓展MR-G的知名度。

Casio碳纖維防護構造的G-SHOCK MUDMASTER「GG-B100」。約11,000元。

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