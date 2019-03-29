2019秋冬紐約時裝週：Proenza Schouler，現代女性新魅力

2019-03-29

記者林欣若／台北報導

紐約時裝週一向發揮文化大熔爐的精神，匯集各種設計能量與風格，從復古到都會，實用主義到華麗都會，都在紐約時裝週盡現秋冬華麗。

現代女性新魅力

複雜又矛盾，自我又無愧於心，Proenza Schouler認為現代女性是極端且樣貌豐富的，2019秋冬系列，Proenza Schouler試圖將嚴謹與失序兩種極端卻各具魅力的特質，融和成一種全新的風格，刻劃出現代都市女性的樣貌。

精妙裸露

Proenza Schouler這一季以美國猶太藝術家Sol LeWitt的作品「Incomplete Open Cubes」為靈感，省略某些結構藉以凸顯整體，是這系列作品的主要概念，將此概念延伸到Proenza Schouler的服裝上，看似正式、優雅的針織毛衣或是洋裝，卻在腋下精妙地挖空裸露，既呼應Sol LeWitt的作品，同時也是矛盾、衝突的最佳展現。

幾何色塊

幾何色塊和線條讓Proenza Schouler這一季的風格更顯俐落，設計師巧妙以色塊拼接方式，賦予服裝搶眼的效果，再利用柔軟的織品或裸露臂膀的剪裁，為中性的幾何元素增添女性柔美。

圖片提供／Proenza Schouler

Proenza Schouler 精妙裸露

Proenza Schouler 精妙裸露

Proenza Schouler 精妙裸露

Proenza Schouler 幾何色塊

Proenza Schouler 幾何色塊

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