2019秋冬紐約時裝週：BOSS，紐約藝文圈

2019-03-29

記者林欣若／台北報導

紐約時裝週一向發揮文化大熔爐的精神，匯集各種設計能量與風格，從復古到都會，實用主義到華麗都會，都在紐約時裝週盡現秋冬華麗。

紐約藝文圈

紐約曼哈頓的藝術圈、穿梭在雀兒喜（Chelsea）畫廊區的男男女女，是BOSS 2019秋冬的靈感來源，融合藝術、設計和建築，將紐約的無限創意，展現在秋冬服裝系列。

彩色西裝

以量身訂做的精緻男士西裝聞名，BOSS女裝系列的西裝同樣精彩，稍寬的肩線、稍長的版型勾勒出女性的帥氣，加上排扣、口袋裝飾以及刻意拉長的袖長增添變化，完美演繹BOSS在精準剪裁下散發的隨性格調，配色也以黑、灰、駝色呈現一貫的低調內斂，寶藍色和粉色穿插其中，為沉穩的秋冬增添活潑。

結構感披肩

建築靈感啟發了BOSS這一季如雕塑般的優美廓形，洋裝以流暢的剪裁展現簡潔俐落，裙襬的不對稱褶飾也深受建築設計影響，上半身則在領口處以繫帶增添飄逸輕盈，其他造型也搭配雙面喀什米爾羊絨打造的披肩增添變化，凸顯高雅氣質。

圖片提供／BOSS

BOSS 彩色西裝

BOSS 彩色西裝

BOSS 彩色西裝

BOSS 結構感披肩

BOSS 結構感披肩

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