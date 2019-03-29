2019秋冬紐約時裝週：Marc Jacobs，70年代優雅天使

2019-03-29

記者林欣若／台北報導

紐約時裝週一向發揮文化大熔爐的精神，匯集各種設計能量與風格，從復古到都會，實用主義到華麗都會，都在紐約時裝週盡現秋冬華麗。

70年代優雅天使

70年代傘狀洋裝、A字外套，搭配金蔥褲襪和帽飾，Marc Jacobs將所有他喜愛的復古元素大集合，展現在2019秋冬系列，40個造型有洗練優雅的日裝、有華麗夢幻的晚裝，時而中性俐落、時而嫵媚嬌柔，Marc Jacobs如此形容他的秋冬系列：「這是一個較精緻的系列，每一處設計細節都經過專注的嚴謹思考；我們有40個落入凡間的天使，她們每一個都擁有不同風貌的美麗氣質，我的設計是要呈現出她們每一個的獨特之美。」

A字大衣

如果要列一份2019秋冬必敗大衣清單，Marc Jacobs絕對會入選，刻意拉寬肩線、拉長袖長，oversize的大衣輪廓有著Marc Jacobs一貫的率性，A字剪裁讓oversize的輪廓有了恰到好處的優雅，不論是大衣樣式或是斗篷樣式，厚實的毛料顯得分量感十足，搭配過膝圓澎裙展現優雅仕女風格。

誇張膨袖

戲劇性的誇張效果，是Marc Jacobs每一季秀場最令人期待的亮點，這一季他的戲劇性展現在袖子的處理，如花朵一般的宮廷式膨膨袖，讓服裝輪廓充滿立體感，巧妙展現肩頸和鎖骨的優美線條，展露不經意的性感。

蝴蝶結

Marc Jacobs認為結飾是最能靈活運用、賦予服裝多元變化的設計，他這一季的蝴蝶結出現在領口、大衣腰帶，隨意繫上，整體造型立刻有了重點。

羽毛

羽毛能打造強烈視覺感，讓華麗的晚裝有了輕盈的空氣感，Marc Jacobs特意將羽毛以倒插方式整齊排列，如此能讓每一根羽毛都完整伸展，展現最完整輕盈的樣貌，由帽飾設計師Stephen Jones設計的頭飾，將簡單的針織毛線帽縫製上不同的羽毛裝飾，與服裝完美呼應。

圖片提供／Marc Jacobs

Marc Jacobs A字大衣

Marc Jacobs A字大衣

Marc Jacobs 誇張膨袖

Marc Jacobs 誇張膨袖

Marc Jacobs 蝴蝶結

Marc Jacobs 蝴蝶結

Marc Jacobs 羽毛

Marc Jacobs 羽毛

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