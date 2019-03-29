2019秋冬紐約時裝週：Michael Kors，Disco之夜

記者林欣若／台北報導
紐約時裝週一向發揮文化大熔爐的精神，匯集各種設計能量與風格，從復古到都會，實用主義到華麗都會，都在紐約時裝週盡現秋冬華麗。
Disco之夜
設計師Michael Kors將紐約證劵交易所舊址Cipriani Wall Street的宴會廳改造成Disco舞廳，復古的水晶吊燈、高調的金色簾幕，傳奇歌手Barry Manilow現身演唱經典歌曲《Copacabana》，Michael Kors與現場模特兒Gigi Hadid、Kaia Gerber隨著歌聲搖擺熱舞，這場早上10點的時裝秀瞬間變成晚上10點的夜店風，Michael Kors成功重現70年代的Disco光景。
亮片洋裝
說到Disco，首先讓人聯想到的便是舞池上熱力扭動肢體、展現曼妙身段的舞者，緊身亮片洋裝是Michael Kors為這些舞者量身打造的華服，凸顯身材比例的剪裁，搭配深V領口、魚尾裙襬、不對稱的肩線、羽毛點綴，每個設計細節都華麗無比，誇張嗎？不！放在Disco舞池裡，再怎麼華麗都很合理。
穿上Studio 54
Studio 54從1977年到1981年僅短短開放33個月，卻因為聚集如滾石樂團主唱Mick Jagger、史密斯飛船主唱Steven Tyler、普普藝術大師Andy Warhol以及當年還是童星的Drew Barrymore等名人而聲名大噪，是紐約最具代表性的夜店。Michael Kors這一季與Studio 54合作，Studio 54的logo出現在上衣、洋裝以及包款上，復古的象徵是這一季最摩登的標記。
上城都會風
70年代的紐約為Michael Kors這一季的創作靈感，除了華麗的亮片舞衣，Michael Kors也展現了他最擅長的紐約上城千金名媛風格，他以西裝外套凸顯女性的堅毅自信，滿版人字格紋、厚墊肩、中高腰皮帶都呼應70年代女性主義的反思，這些帥氣的外套搭配長裙、洋裝和褲裝，都是經典的Michael Kors都會風格。
不踢飛 繫帶舞鞋
Disco之夜，步履不停，身穿華麗舞衣、腳踩性感舞鞋，恣意裝扮才不枉費紐約這個不夜城，Michael Kors打造一系列復古實穿的鞋款搭配華服，以舞鞋輪廓為基礎，特別加上繫帶設計，舞步再怎麼瘋狂快速，也不怕鞋子飛走。
圖片提供／Michael Kors
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斑駁的人字形木質地板、天鵝絨的窗簾、閃耀的迪斯可球和復古吊燈，Michael Kors將秀場打造如夜店。（美聯社）
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傳奇歌手Barry Manilow（上排中）現身演唱，現場歡聲雷動，所有模特兒一起熱舞。（美聯社）
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Michael Kors 亮片洋裝
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Michael Kors 亮片洋裝
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Michael Kors 穿上Studio 54
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Michael Kors 穿上Studio 54
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Michael Kors 上城都會風
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Michael Kors 上城都會風
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Michael Kors 不踢飛 繫帶舞鞋
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Michael Kors 不踢飛 繫帶舞鞋
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