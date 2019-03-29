2019秋冬紐約時裝週：Michael Kors，Disco之夜

2019-03-29

記者林欣若／台北報導

紐約時裝週一向發揮文化大熔爐的精神，匯集各種設計能量與風格，從復古到都會，實用主義到華麗都會，都在紐約時裝週盡現秋冬華麗。

Disco之夜

設計師Michael Kors將紐約證劵交易所舊址Cipriani Wall Street的宴會廳改造成Disco舞廳，復古的水晶吊燈、高調的金色簾幕，傳奇歌手Barry Manilow現身演唱經典歌曲《Copacabana》，Michael Kors與現場模特兒Gigi Hadid、Kaia Gerber隨著歌聲搖擺熱舞，這場早上10點的時裝秀瞬間變成晚上10點的夜店風，Michael Kors成功重現70年代的Disco光景。

亮片洋裝

說到Disco，首先讓人聯想到的便是舞池上熱力扭動肢體、展現曼妙身段的舞者，緊身亮片洋裝是Michael Kors為這些舞者量身打造的華服，凸顯身材比例的剪裁，搭配深V領口、魚尾裙襬、不對稱的肩線、羽毛點綴，每個設計細節都華麗無比，誇張嗎？不！放在Disco舞池裡，再怎麼華麗都很合理。

穿上Studio 54

Studio 54從1977年到1981年僅短短開放33個月，卻因為聚集如滾石樂團主唱Mick Jagger、史密斯飛船主唱Steven Tyler、普普藝術大師Andy Warhol以及當年還是童星的Drew Barrymore等名人而聲名大噪，是紐約最具代表性的夜店。Michael Kors這一季與Studio 54合作，Studio 54的logo出現在上衣、洋裝以及包款上，復古的象徵是這一季最摩登的標記。

上城都會風

70年代的紐約為Michael Kors這一季的創作靈感，除了華麗的亮片舞衣，Michael Kors也展現了他最擅長的紐約上城千金名媛風格，他以西裝外套凸顯女性的堅毅自信，滿版人字格紋、厚墊肩、中高腰皮帶都呼應70年代女性主義的反思，這些帥氣的外套搭配長裙、洋裝和褲裝，都是經典的Michael Kors都會風格。

不踢飛 繫帶舞鞋

Disco之夜，步履不停，身穿華麗舞衣、腳踩性感舞鞋，恣意裝扮才不枉費紐約這個不夜城，Michael Kors打造一系列復古實穿的鞋款搭配華服，以舞鞋輪廓為基礎，特別加上繫帶設計，舞步再怎麼瘋狂快速，也不怕鞋子飛走。

圖片提供／Michael Kors

斑駁的人字形木質地板、天鵝絨的窗簾、閃耀的迪斯可球和復古吊燈，Michael Kors將秀場打造如夜店。（美聯社）

傳奇歌手Barry Manilow（上排中）現身演唱，現場歡聲雷動，所有模特兒一起熱舞。（美聯社）

Michael Kors 亮片洋裝

Michael Kors 亮片洋裝

Michael Kors 穿上Studio 54

Michael Kors 穿上Studio 54

Michael Kors 上城都會風

Michael Kors 上城都會風

Michael Kors 不踢飛 繫帶舞鞋

Michael Kors 不踢飛 繫帶舞鞋

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