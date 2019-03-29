2019秋冬紐約時裝週：3.1 Phillip Lim，跟上運動風

2019-03-29

記者林欣若／台北報導

紐約時裝週一向發揮文化大熔爐的精神，匯集各種設計能量與風格，從復古到都會，實用主義到華麗都會，都在紐約時裝週盡現秋冬華麗。

一反披掛 跟上運動風

熱愛遊牧民族風情的3.1 Phillip Lim，2019一反過去披披掛掛、隨興拼接的民族風，改以寬闊帶點運動風格的外套、長褲，或線條俐落的套裝，打造更具摩登都會的樣貌，設計師Phillip Lim認為此系列目的是為了擴大女性們日常穿著的可能性，但又不失自我風格。

都會運動裝束

運動風結合都會裝束，讓女性不再需要踩著高跟鞋，或穿著極為緊繃的服裝才能展現專業形象，3.1 Phillip Lim擷取運動裝束的經典元素，例如連帽、束口袋、工作褲，利用時裝常見的剪裁和布料重新詮釋，保有運動裝束的舒適性，同時又有時裝的設計感，再搭配低調和諧的色彩，呈現屬於3.1 Phillip Lim的高雅運動風。

腰線之必要

3.1 Phillip Lim這一季的女性化展現在腰部線條，寬闊剪裁的上衣以寬版腰帶勾勒出女人味、或在長版洋裝繫上帶子顯露腰身，既讓服裝有了重點，同時也讓身形比例更為完美。

圖片提供／3.1 Phillip Lim

3.1 Phillip Lim 都會運動裝束

3.1 Phillip Lim 都會運動裝束

3.1 Phillip Lim 腰線之必要

3.1 Phillip Lim 腰線之必要

3.1 Phillip Lim 腰線之必要

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