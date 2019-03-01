【白色情人節‧浪漫錶白】Tudor魅力不凡

2019-03-01

記者方惠宗／台北報導

三月白色情人節是傳情達意的絕佳機會。腕錶走時滴答、緊密傍身，隨著時光見證愛。

魅力不凡

上世紀30年代初，帝舵（Tudor）首批女裝腕錶問世，兼具珠寶與時計之美，性能可靠，從此扎根市場。時至今日，帝舵女錶繼續帶來品牌創辦人漢斯．威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）的初衷，「提供與勞力士品牌一樣值得信賴，又能以更為普及的價格販售的腕錶」，使款式豐富的機械腕錶滿足不同場合需要。以最新的Glamour系列、具有日期顯示的Date錶款來說，腕錶採用雙外圈，營造獨具特色的浮雕效果，令磨光鋼錶殼的曲線柔和延伸。錶耳採包覆形設計，角度巧妙與外圈和諧搭配，營造精緻外觀與舒適觸感。尺寸有直徑26毫米、31毫米和36毫米三種尺寸。

此外，帝舵Style系列凝聚經典機械製錶的精髓，豐富多變的款式和歷久不衰的風格，適合任何場合佩戴，其中28毫米及34毫米尺寸最受女性顧客歡迎。尋找更為雅致的錶款？取名自帝舵品牌登記註冊年份的1926系列是陣中亮點，設計散發復古風情，中央點綴浮雕飾紋，雙數阿拉伯數字之間鑲嵌鑽石時標，尺寸有直徑28毫米、36毫米、39毫米及41毫米尺寸可選。

圖片提供／Tudor

帝舵Glamour Date 26毫米腕錶。銀色鑲鑽錶面，黑色漆皮錶帶。價格未定。

帝舵Style 28毫米腕錶。白色珍珠母貝錶盤鑲嵌三顆鑽石。90,000元。

帝舵1926 28毫米腕錶。玫瑰金錶圈搭配鑲鑽銀色錶面。101,000元。

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