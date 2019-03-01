【白色情人節‧浪漫錶白】Carl F. Bucherer鍾愛一生

2019-03-01

記者方惠宗／台北報導

三月白色情人節是傳情達意的絕佳機會。腕錶走時滴答、緊密傍身，隨著時光見證愛。

鍾愛一生

回應愛情，寶齊萊（Carl F. Bucherer）以馬利龍雙外緣陀飛輪腕錶和白蒂詩帝華腕錶的光芒相互輝映，映射彼此，高貴奢華。

馬利龍雙外緣陀飛輪腕錶（Manero Tourbillon Double Peripheral）是寶齊萊頂尖製錶傑作，搭載品牌全新自製CFB T3000機芯，12時位置的浮動陀飛輪將腕錶的頂級工藝展露無遺。線條簡潔柔和，錶盤精緻的楔形時標以及尖劍形琢面指標等，都是馬利龍系列的專屬風格。白蒂詩帝華腕錶（Pathos Diva）搭載動力儲存38小時的CFB1963自動上鏈機芯，錶殼外圈鑲嵌54顆美鑽，玫瑰金錶帶和錶殼一氣呵成。兩款腕錶體現機芯技術和寶石工藝淋漓盡致，就像愛情，互相依偎。

此外，名稱源於拉丁文、意涵「鍾愛某種事物」的寶齊萊愛德瑪爾系列（Adamavi） ，集簡潔設計及傑出機械功能於一身，39毫米和28毫米直徑錶殼搭配藍色錶盤，搭配大三針和日期顯示，彰顯腕錶時尚大氣。系列名稱亦為情人間對彼此心意的最好詮釋。

圖片提供／Carl F. Bucherer

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