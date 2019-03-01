【白色情人節‧浪漫錶白】Blancpain愛神之箭

2019-03-01

記者方惠宗／台北報導

三月白色情人節是傳情達意的絕佳機會。腕錶走時滴答、緊密傍身，隨著時光見證愛。

愛神之箭

丘比特之箭射向何方？寶珀（Blancpain）以全球限量99只的「月亮美人日期指示限量腕錶」做出美麗回應。設計揉合Villeret經典系列的美學元素，直徑33毫米的紅金錶殼與天然白色珍珠貝母錶盤，以纖長的柳葉形指針劃過這面浪漫錶盤，形似丘比特之箭的中央指針用以記秒，而第四根指針尖端飾以熾烈紅心，用以指示日期。姣好柔美的月臉一向是寶珀女錶的標誌特色，而該款腕錶的生動月臉更為與眾不同。笑靨嘴角綴飾一顆俏皮的美人痣（Mouche），令人會心一笑。翻過錶背，開闊夾板配上紅金擺陀，擺陀鐫刻愛神的箭，傳情達意，暗自甜蜜。

寶珀也為其經典的月相日曆時計女錶推出33毫米錶徑的新選項：Villeret女裝月相日曆腕錶。月相顯示位於6時位置，日期指示則是帶著紅色月牙尖端的指針。樣式上，紅金錶殼搭配蛋白石錶盤，精鋼錶殼配白色錶盤。

圖片提供／Blancpain

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