【白色情人節‧浪漫錶白】Harry Winston浪漫一世

2019-03-01

記者方惠宗／台北報導

三月白色情人節是傳情達意的絕佳機會。腕錶走時滴答、緊密傍身，隨著時光見證愛。

限量14 浪漫一世

品牌簡稱「HW」、就像「Husband & Wife」，海瑞溫斯頓（Harry Winston）一向是歌頌愛情的經典象徵，充滿愛意的第五大道Avenue系列Sweet Valentine女士腕錶即是一件獨特的告白禮物。設計上，優雅白金錶殼點綴鑽石和迷人的紅寶石，紅色珍珠母貝心形圖案於錶盤依序往上升高，就像藏不住的愛意，噗通、噗通。這些立體心形圖案採高科技製作，使其自然浮現於錶盤背景，有別平面的珍珠母貝鑲嵌；心形尺寸依序有別，形態漸顯飽滿，浮雕輪廓清晰，時刻重溫浪漫愛意。

圖片提供／Harry Winston

海瑞溫斯頓第五大道Avenue Classic系列Sweet Valentine腕錶。18K白金錶殼（21.4 ×36.1mm），石英機芯。白色珍珠母貝錶盤飾紅色心形珍珠母貝。約168萬元。限量發行14只。

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