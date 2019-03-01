【白色情人節‧浪漫錶白】Breguet見證愛情

2019-03-01

記者方惠宗／台北報導

三月白色情人節是傳情達意的絕佳機會。腕錶走時滴答、緊密傍身，隨著時光見證愛。

大師之名 見證愛情

寶璣（Breguet）最傳奇的一只錶，可屬品牌創辦人亞伯拉罕－路易‧寶璣大師（Abraham-Louis Breguet，1747～1823）為那不勒斯王后卡洛琳‧繆拉（Caroline Murat, Queen of Naples，1782～1839）製作、世上第一只佩戴在手腕上的腕錶。現代寶璣製錶師將這款擁有鵝蛋型錶殼、機刻雕花面盤與複雜功能的作品重現於Reine de Naples那不勒斯王后系列，全新的Reine de Naples 8905限量腕錶更為情人而造，以浪漫的變彩錶盤象徵愛情永恆不渝。面盤裝飾粉紅色與紫紅色調的珍珠母貝，耀眼美鑽環抱錶圈，搭載矽質游絲自動上鏈機芯，具備月相顯示功能，華麗細節美不勝收，全球限量28只，台灣引進獨一無二的編號「No. 27／28」特別款。

圖片提供／Breguet

寶璣Reine de Naples那不勒斯王后系列限量特別款。18K白金鵝蛋形錶殼（28.45×36.5mm）。粉紅色藍寶石錶冠。紫紅色鱷魚皮錶帶。1,272,000元。

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