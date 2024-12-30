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    首頁　>　雲林縣

    雲林促銷國產鵝 千份薑母鵝免費嘗

    主辦單位準備一千份薑母鵝，讓民眾補身子也品嘗國產優質鵝肉。（記者李文德攝）

    主辦單位準備一千份薑母鵝，讓民眾補身子也品嘗國產優質鵝肉。（記者李文德攝）

    2024/12/30 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣為養鵝重鎮，占全國產量四成，年產出約一六○萬隻鵝，居全國之冠。中華民國水禽產業促進發展協會昨在古坑綠色隧道舉辦「鵝時好味野餐日」活動，促銷國產鵝肉，協會理事長吳祥斌表示，目前鵝肉價格平穩，肉質佳，正是賞味時期。

    價格平穩肉質佳 賞味好時期

    為推廣國產優質鵝肉，活動現場有鵝肉促銷，還準備一千份薑母鵝讓民眾嚐鮮。

    吳祥斌指出，全國養鵝大約四百萬隻，雲林占四成，約一六○萬隻，隨著飼養技術提升，加上農業部去年起推動「禽舍改建計畫」，輔導養殖戶針對禽舍升級、改善環境，現已能大幅降低禽流感發生機率，且透過自動化調節溫度，孕育出肉質肥美的鵝肉。

    目前鵝肉每台斤六十九元左右，價格平穩，對於生產者而言有利潤，對消費者而言價格友善，正是吃鵝肉最佳季節。

    吳祥斌說，民眾消費習慣改變，加上每個人喜歡吃的部位不同，業者也透過分切加工，採取多角化銷售模式，提升民眾購買意願，將消費族群再擴大；除了鵝肉外，各種新產品不斷增加，尤其是鵝油比起其他動物用油，更富含不飽和脂肪酸，其含量相近於橄欖油，對於心血管疾病患者友善。縣府農業處長魏勝德表示，鵝肉有低脂肪、低熱量、低膽固醇及高纖維「三低一高」特點，雲林養鵝產量居全國之冠，飼養技術發達，鵝肉品質佳，油脂比例適中，希望國人多支持國產鵝肉。

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