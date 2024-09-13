為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　雲林縣

    失智激增 雲縣建構社區安全照護網

    縣府展示失社區服務據點長輩的藝術創作，貓咪油畫是一名長輩晚上睡不著也起來彩繪，費時一星期完成的作品。（記者黃淑莉攝）

    縣府展示失社區服務據點長輩的藝術創作，貓咪油畫是一名長輩晚上睡不著也起來彩繪，費時一星期完成的作品。（記者黃淑莉攝）

    2024/09/13 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣衛生局統計截至今年七月底全縣失智人數約有一萬一八四九，有增加及年輕化趨勢，縣府跨局處建構社區安全照護網，讓失智長輩能活得有尊嚴，衛生局也提供「五要四不」趨吉避凶預防失智及延緩失能。

    雲林高齡比例達二十．六％，部分鄉鎮更高達廿六％以上，衛福部調查六十五歲以上長者失智症盛行率約八％，失智症需要大家關懷、發現及預防，縣府制訂失智症防治照護行動計畫，跨局處建構社區安全照護網，分工合作提供更多資源連結及服務。

    衛生局長曾春美表示，社會處提供獨居、失智長輩智慧防護網絡服務，警察局有防走失指紋捺印、教育處舉辦國中小認識失智課程，衛生局建置五處失智共照中心、廿四處失智社區服務據點、六處家庭照顧者支持性服務據點及四處失智團體家屋與日照中心，打造兩處失智友善社區、招募失智友善商店、友善天使。

    縣府昨天舉辦失智照護網路成果發表會，現場展示失智據點長者上課作品，包括不織布娃娃、布袋戲偶及油繪等藝術創作，這些都是透過多元的課程打開長者的回憶，刺激手腦達到預防及延緩失智的目的。

    曾春美說，失智可以提早預防及延緩失能，提醒民眾把握五要四不的趨吉避凶方法，要多動腦、要多運動、要均衡飲食、要社會參與、要維持適當體重，不要三高、不要頭部外傷、不要抽煙、不要憂鬱。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    雲林縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播