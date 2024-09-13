失智激增 雲縣建構社區安全照護網

縣府展示失社區服務據點長輩的藝術創作，貓咪油畫是一名長輩晚上睡不著也起來彩繪，費時一星期完成的作品。（記者黃淑莉攝）

2024/09/13 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣衛生局統計截至今年七月底全縣失智人數約有一萬一八四九，有增加及年輕化趨勢，縣府跨局處建構社區安全照護網，讓失智長輩能活得有尊嚴，衛生局也提供「五要四不」趨吉避凶預防失智及延緩失能。

雲林高齡比例達二十．六％，部分鄉鎮更高達廿六％以上，衛福部調查六十五歲以上長者失智症盛行率約八％，失智症需要大家關懷、發現及預防，縣府制訂失智症防治照護行動計畫，跨局處建構社區安全照護網，分工合作提供更多資源連結及服務。

請繼續往下閱讀...

衛生局長曾春美表示，社會處提供獨居、失智長輩智慧防護網絡服務，警察局有防走失指紋捺印、教育處舉辦國中小認識失智課程，衛生局建置五處失智共照中心、廿四處失智社區服務據點、六處家庭照顧者支持性服務據點及四處失智團體家屋與日照中心，打造兩處失智友善社區、招募失智友善商店、友善天使。

縣府昨天舉辦失智照護網路成果發表會，現場展示失智據點長者上課作品，包括不織布娃娃、布袋戲偶及油繪等藝術創作，這些都是透過多元的課程打開長者的回憶，刺激手腦達到預防及延緩失智的目的。

曾春美說，失智可以提早預防及延緩失能，提醒民眾把握五要四不的趨吉避凶方法，要多動腦、要多運動、要均衡飲食、要社會參與、要維持適當體重，不要三高、不要頭部外傷、不要抽煙、不要憂鬱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法