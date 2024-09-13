雲林首座公辦民營露營區 「十字關」開張

十字關露營區強調，民眾只要人來就可以體驗奢華露營。（記者黃淑莉攝）

2024/09/13 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣首座公辦民營露營區樟湖「十字關奢華露營區」開張，結合當地季節生態黃頭鷺遷徙景觀、古坑台灣咖啡節，即日起至十一月十一日舉辦「十字關療癒露營季」，縣府指出，「可以盡情享受在雲中療癒」，期待公私部門攜手打造樟湖成為全國最棒露營慢活、綠色旅遊模範。

近樟湖生態中小學 有14帳篷營區

十字關露營區位在古坑樟湖生態中小學附近，是縣府以環境保護、生態復育為目標，進行低密度、低環境衝擊開發打造的「森林旅宿」露營區，完工後招商經營，並找到專攻奢華露營的業者進駐經營，全部只有十四帳。

請繼續往下閱讀...

張麗善：主打免裝備 只要人來就好

縣長張麗善指出，十字關露營區主打「只要人來就好」，除有好山好水、清新空氣，入夜可以觀星聽蟲鳴，清晨可在雲海中觀日出，更重要是食當地、當季食材，假日提供一泊三食的奢華露營，歡迎民眾來感受奢華的露營療癒。

文觀處長陳璧君表示，十字關療癒露營季即日起至十一月十一日，期盼透過美食、美景將北中南優質的露友帶到雲林，享受露營外，還可以欣賞到秋季限定的成千上萬隻黃頭鷺遷徙壯觀畫面，體驗樟湖的藍染及當地的茶香、咖啡香。

陳璧君說，療癒露營季還結合草嶺石壁竹創森林療癒基地，藉由五感體驗感受竹森林帶給身體力量並讓身心靈得到放鬆。

業者說，場域雖不大，屬珍貴隱藏版的露營場域，盼透過不一樣新型態露營模式，翻轉台灣下一波的露營，也讓台灣露營走向國際吸引國外遊客來台露營；業者表示，有別於其他露營區，營區提供帳篷，每帳可住四人，遊客不用準備露營裝備。

古坑鄉長林慧如指出，古坑很適合慢活療癒觀光，樟湖不管是山景、雲海、海拔高度、氣候條件都是首選，公所很樂意與業者合作，未來盤點村內三合院、農家庭院，無需過度開發，即可提供遊客做露營體驗，希望打造樟湖成為露營村。

雲林縣古坑樟湖十字關露營區，強調食宿及景觀都是五星級。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法