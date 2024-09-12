雲林風箏衝浪賽21日登場 美日加好手齊聚

2024雲林縣風箏衝浪競賽及體驗活動9月21、22日及10月5、6日在三條崙海水域場登場。（記者黃淑莉攝）

2024/09/12 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○二四雲林風箏衝浪公開賽及體驗活動本月廿一、廿二日及十月五、六日在四湖三條崙海水浴場登場，有來自日本、加拿大、美國等好手齊聚，各式風翼SUP體驗、立式划漿SUP等水上活動讓民眾體驗，共計二○○個名額，雲林縣府邀請全國民眾來國境之西追風競浪。

四湖三條崙海水浴場閒置多年，雲林縣府為增加海線觀光量能，重新整修活化，引進無痕海洋運動，成為風箏衝浪等水上活動場域，並舉辦風箏衝浪競賽，吸引國內外許多玩家參加，連續多年參加的日本、美國玩家稱讚三條崙的風場、水域很安全、舒適，讓世界看見台灣海洋之美。

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雲林縣長張麗善指出，雲林縣風箏衝浪公開賽今年第四屆，去年首次辦理的風翼水翼公開賽也獲選手肯定，今年持續舉辦，讓更多元水域活動玩家能盡情在三條崙優質場域享受競賽。

縣府計畫處長李明岳表示，除了專業玩家競賽，活動期間共辦理八場次的風箏衝浪、風翼衝浪及立式划槳等體驗，同時安排水陸雙拼氣墊樂園，大型氣墊水樂園、陸上親子氣墊體能王等，歡迎大小朋友一起來闖關，現場還有微放特色風箏展示、胖卡市集、親子共玩裝置藝術等，相關活動內容及報名資訊可上活動官網查詢https：//www.facebook.com/profile.php?id=100094735471942

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