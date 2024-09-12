斗六藝文潮市集 5大主題嗨到春節

雲林縣斗六藝文潮市集從9月到明年1月連續5個月5場不同主題市集。（記者黃淑莉攝）

2024/09/12 05:30

9月起連續5個月 推曬書文創、萬聖小農、花草療癒等主題

〔記者黃淑莉／雲林報導〕推動雲林觀光，縣府將從九月起連續五個月在文化觀光處外紅磚道草皮辦斗六藝文潮市集，每月一主題，有曬書文創、萬聖小農、花草療癒、聖誕老饕、潮年貨等，文觀處長陳璧君表示，期盼透過市集打造斗六文創旅遊品牌，吸引更多遊客來雲林。

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首場有音樂表演、蚊子電影院

陳璧君指出，雲林有很多青年文創、小農優質農場，斗六藝文潮市集配合時令、節慶推出不同主題，九月至明年一月共有五場，首場九月廿八日主題為「曬書文創市集」，有親子故事堂、音樂表演、蚊子電影院，還有「微冊角落」專屬攤位。

十月十二日「萬聖小農市集」，配合十月萬聖節氛圍展示雲林在地應景農特產，邀請在地小農、青農設攤，推出季節限定的小農蔬果箱，還有萬聖搞怪美食攤位、裝神弄鬼搗蛋踩街等；十一月廿三日「花草療癒市集」集合雲林特色花藝及生活植栽等品牌，現場有音樂及花藝表演，民眾也可以體驗手作花藝。

壓軸潮年貨 打造雲林版迪化街

十二月七日「聖誕老饕市集」十二月耶誕節為歡樂月份，將結合雲林一百碗票選結果，推廣雲林在地美食，走一趟市集就可以吃到各種美食；一月十一日「潮年貨市集」因應春節民眾辦年貨需求，邀請雲林良品品牌、在地伴手禮、美食、春節文創及社福團體設攤，打造雲林版的迪化街，提前感受年節氣氛。

陳璧君表示，文觀處表演廳前大草皮綠蔭扶疏、舒爽宜人，很適合做為文創或小農市集、露天表演空間，周邊還有膨鼠森林公園、斗六後庄埤親水公園，適合全家同遊，還可騎乘共享腳踏車MOOVO，走訪太平老街、站前商圈、行啟記念館等景點，晚上還可再到斗六觀光夜市，感受雲林的人文風情。

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