雲林自籌兩億多 暑假裝智慧黑板

雲林縣政府暑假將對全縣185所縣立高中、國中小裝設智慧水洗黑版，取代傳統黑板。（記者李文德攝）

2024/06/09 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕因應數位學習趨勢，也考量師生健康。雲林縣府自籌兩億多元經費，暑假起針對縣立高中、國中小班級教室裝設智慧水洗黑板，下學年度就能啟用。教育處統計將安裝兩千一百台左右，是全國首個擴大使用智慧黑板的縣市。

全國首個擴大使用縣市

縣府教育處長邱孝文表示，智慧水洗黑板已在部分學校裝設，獲得師生好評。而因應數位化學習，縣府自籌二億多經費，暑假起全面針對縣內高中、國中小班級教室裝設智慧水洗式黑板。

185校約需安裝2100台智慧黑板

教育處表示，此舉將是全國首個擴大使用智慧黑板的縣市，首波針對班級教室安裝，初步統計縣立高中，國中小共有一百八十五所學校需安裝，約有兩千一百台智慧黑板，將會拆除原有黑板，並裝八十六吋的電容性黑板，兩側為水洗式黑板，搭配音響設備等，預計暑假前就安裝完成，今年九月開學就能正式使用。

老師很期待 盼快辦教師研習

學校班導師表示，很期待！因為平常上課使用一般黑板，用粉筆寫課程重點，要避免粉筆灰飛揚，深怕對於身體健康有影響，有時候會運用投影設備，降低板書機率，有智慧黑板加入，可以靈活運用設施。

有老師建議，雖期待智慧黑板啟用，不過如何應用，該有更多教學。暑假時應趕緊辦教師研習，讓老師能夠更快地適應，也可避免開學後手足無措。

教育處表示，暑假期間將舉辦智慧黑板使用的教師研習，讓老師們開學時能快速上手，另針對智慧水洗黑板的維護，安裝廠商也提供七年的保固期，一有狀況便能立即反映維修。

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