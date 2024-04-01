每分鐘756隻 國道三號再啟紫斑蝶道

國道封閉外線車道啟動讓蝶道。 （台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥提供）

2024/04/01 05:30

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕紫斑蝶大遷徙生態奇景再現！昨天上午，雲林縣林內鄉觸口地區紫斑蝶爆量，每分鐘橫越國道三號數量多達七百五十六隻，高公局緊急啟動「國道讓蝶道」措施，從上午八點四十八分起到下午一點半封閉國道三號北上二五三公里至二五一公里林內路段外側車道。台灣紫斑蝶生態保育協會估計，昨天總計有三萬二千多隻紫斑蝶穿越蝶道北上遷徙。

保育協會估昨天約3.2萬隻穿越

每年春天紫斑蝶會從高雄茂林北上遷徙，清明節前後會從林內鄉觸口一帶向西飛行到八卦山脈，橫越國道三號高速公路時若飛行高度不足，常被高速行駛車輛產生的氣流打落，於歸鄉途中客死輪下。

高速公路局從民國九十六年起啟動「國道讓蝶道」措施，保護紫斑蝶飛越國道三號，今年二月廿三日還完成林內路段紫斑蝶防護網設置，共計一千一百公尺，只要紫斑蝶飛越國道每分鐘數量超過二百五十隻，就會封閉林內路段外側車道，以減少車流對紫斑蝶造成的傷害。

架網、闢蝶道後 死亡率降至0.149％

高公局表示，未設置紫斑蝶防護網時，紫斑蝶穿越高速公路致死率約三％，以三萬二千隻計算，一天就有近千隻命喪輪下，設置防護網並啟動「國道讓蝶道」措施後，去年致死率已大幅降低至○．一四九％，以昨天數量估計，死亡將不到五十隻。

台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥表示，昨天紫斑蝶是今年第二次高峰，第一次高峰在三月廿六日，當天每分鐘最大量達一○八八隻，總數七萬四千八百多隻，呼籲近日通過該路段的駕駛人，請保持正常行車速度，千萬不可驟然停車或減速觀賞，以免發生危險。

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