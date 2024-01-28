虎尾農民直銷站 將打造花生主題館

虎尾農民直銷站外縣市農會及在地的生鮮蔬果、農特產品等。（記者林旻臻攝）

2024/01/28 05:30

〔記者林旻臻／雲林報導〕為加強行銷在地農產品，雲林縣虎尾鎮農會五年前成立農民直銷站，廣受民眾好評，農會將門面重新整修，全新的農民直銷站占地八十坪，販售品項近五百項，昨日剪綵開幕，未來將朝「花生主題館」及「花生觀光工廠」規劃。

整修後開幕 助小農多元化行銷

虎尾農民直銷站推廣轄內生產履歷及有機栽培的農產品，包括在地虎霸王花生、洋桔梗、生鮮蔬果，還有外縣市農會及農特產品等，開拓小農多元化行銷管道。

虎尾鎮農會總幹事蔡武吉說，農會自二○一八年成立農民直銷站至今，由農民以當日或當季自產的農產品、加工品為主要銷售品項，縮短食物里程，也讓農民親身感受市場銷售資訊及需求，為了讓消費者吃得安心，更加認識虎尾花生的農業特色，未來將規劃朝「花生主題館」及「花生觀光工廠」邁進。

虎尾鎮農會常務監事林坤泉說，農會主張以「在地化」提供農民更多銷售管道，農民直銷站目的在於提供農民交易平台，減少中間流通成本，節省運銷成本並增加農民收入，除農會產銷履歷花生加工品外，結合在地農特產品經營，加上產品多元化，定時抽驗，安全無毒注重食安，主打安全無毒蔬果、農特產品及在地的桔梗花、蘭花等。

副縣長謝淑亞說，農民直銷站販售具有產銷履歷的產品，不僅建立品牌、提升農產品競爭力，也能讓消費者對在地產品產生信任，提高農民收益，未來也是購物休閒的好去處。

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