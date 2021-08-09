豬舍變美宅 義工助弱勢童圓夢

鄭小妹開心看著自己新房間。（記者林國賢攝）

2021/08/09 05:30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣四湖鄉鄭小妹全家棲身在豬舍改建的屋舍，她在圖畫中畫出想要新家夢想，台灣希望義工團近百名義工連續兩週假日百里奔波、冒雨施工完成美侖美奐新家，義工看到鄭小妹歡喜入厝，開心說「這是給自己最棒的父親節禮物」。

不畏疫情、風雨 百里奔波助人

鄭小妹全家4口寄住在親友提供閒置豬舍改建的家，老舊破損有倒塌風險，4歲鄭小妹畫出想要「新家」的夢想；台灣希望義工團理事長尤瑞豊表示，義工團在今年2月獲知個案，並到鄭家實勘後，原本號召義工將於5月15日起幫小妹蓋新厝圓夢，但遇國內疫情三級警戒，被迫延後到上週才動工，來自全國各地近百名義工，花費2週4個工作天，昨天順利完工。

「好漂亮！床罩與窗簾是我最喜歡的粉紅色、藍色，還有一個大娃娃」，鄭小妹開心到新家每個房間看看，自己的房間舒適明亮，書桌上擺滿故事書、一個娃娃與娃娃玩具房，讓她捨不得離開房間。

4歲女童歡喜畫中夢想新家實現

尤瑞豊表示，這段時間義工都相當心急，希望能夠早日幫鄭小妹圓夢，雖然這兩週都遇到豪雨，但每個施工日都有近百位義工自全國各地來幫小妹妹蓋新家，其中最遠來自花蓮的楊老師，全程沒有缺席。

尤瑞豊表示，鄭小妹新家21坪，有3間房分別給鄭小妹、阿嬤及爸媽的房間，考量當地地勢較低，特別將房屋墊高30公分防淹水，採用防火、隔熱、防噪音建材，總經費約70萬元，由台北一位林小姐全數捐贈。

鄭小妹媽媽感謝義工團連續兩週冒雨幫他們蓋出溫暖的家，這個禮拜以來小妹妹放學回家就會先去看新家，詢問伯伯、阿姨那時候會再來蓋房子，昨天一早把自己打扮漂亮，還畫了感謝卡，感謝義工團把新家蓋得這麼漂亮溫暖。

縣府社會處長林文志、副議長蘇俊豪辦公室主任蘇秉承也到現場感謝義工，並送上祝福與禮物給鄭小妹。

義工團與鄭小妹一家人開心在新家拍照。（記者林國賢攝）

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