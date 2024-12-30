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    首頁　>　雲林縣

    村民等了40多年 斗六往林內雲72線分2階段拓寬

    雲72線林內段拓寬改善工程說明會在烏麻村活動中心前辦理，吸引近百名村民參與關切。（記者黃淑莉攝）

    雲72線林內段拓寬改善工程說明會在烏麻村活動中心前辦理，吸引近百名村民參與關切。（記者黃淑莉攝）

    2024/12/30 13:05

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲72線道路斗六與林內的重要連絡道路之一，地方民眾40多年前即期盼拓寬，其中斗六十三里段15年前拓寬為12米寬，往林內段卻仍只有5米寬，致意外事故頻傳，雲林縣府今（30）日辦理拓寬說明會，考量其中有一段位村庄內要拆屋，拓寬工程分2階段進行，第1階段810公尺長，總經費約需9000多萬元。

    雲72線道路拓寬地方村民十分關切，今天說明會在烏麻村活動中心前辦理，吸引近百名鄉親與會，交通工務局長汪令堯率交工局團隊到場簡報，縣長張麗善、林內鄉長劉姿言、縣議員張維崢、陳永修、賴淑娞、林岳璋及鄉代會主席許林玉琴等多位鄉代、村長詹飛聲及農會總幹事黃國洲等人都出席。

    汪令堯指出，雲72線全長7.7公里，西起斗六長安里，東至林內烏麻村，其中斗六轄內已拓寬完成，除已拓寬與未拓寬交界處道路突然束縮形成危險路口，且因路寬不足雙向車輛會車險象環生，這次規畫拓寬路段從5K+100至雲林72-1線處，長約1.25公里，從目前路寬5-7公尺拓寬為12公尺，包括用地取得、拆遷補償、工程費、管線下地費，總計1.65億元。

    黃國洲說，雲72拓寬地方在40多年前就提出，因用地取得不易遲遲未做，近幾年斗六工業區、雲林科技園區開發，南投竹山、彰化二水等地民眾走雲72到工業區上班車輛越來越多，拓寬有急迫性，且攸關村民安全。

    張維崢指出，雲72因路寬狹窄事故頻傳，拓寬在庄內段要拆民宅，增加工程不確定性，建議庄內這段可繞道到防汛道路替代。

    張麗善表示，雲72拓寬地方陳情多年，工程進行要地方民眾同意，村民的權益、主張也很重要，根據地方提出意見，拓寬工程分2階段，第一階段從斗六交會處5K+100拓寬至5K+920段，全長810公尺，庄內至銜接外環段再進一步評估，縣府會向交通部爭取經費補助後著手規畫設計及施工。

    雲72線是斗六與林內重要連絡道之一，其中斗六段己拓寬為12米寬，林內段仍只有5米寬，銜接處因道路束縮成為危險路口。（記者黃淑莉攝）

    雲72線是斗六與林內重要連絡道之一，其中斗六段己拓寬為12米寬，林內段仍只有5米寬，銜接處因道路束縮成為危險路口。（記者黃淑莉攝）

    雲72線道路路寬只有5至7米，2車會車時險象環生。（記者黃淑莉攝）

    雲72線道路路寬只有5至7米，2車會車時險象環生。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善指出，雲72線道路拓寬採2階段進行。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善指出，雲72線道路拓寬採2階段進行。（記者黃淑莉攝）

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