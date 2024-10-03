參加雲嘉南賞鳥生態旅遊 望遠鏡、野鳥圖鑑可免費借用

黑面琵鷺在台南七股。（台南市生態保育學會提供）

2024/10/03 19:49

〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海候鳥季登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處培訓了觀鳥導覽員，10月起舉辦「雲嘉南濱海賞鳥導覽」，在雲林、嘉義與台南濱海地區的賞鳥點，安排資深鳥導在特定日期進行觀鳥的導覽教學，同時也在雲林口湖、台南北門及七股遊客中心準備賞鳥專用望遠鏡和臺灣常見野鳥圖鑑供遊客免費借用。

雲嘉南管理處處長許宗民表示，觀鳥導覽培訓70位學員深度認識雲嘉南鳥類生態和觀鳥秘訣，成為雲嘉南鳥類生態的最佳帶路人，希望帶動雲嘉南賞鳥生態旅遊觀光。

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雲嘉南濱海地區擁有潟湖、沙洲、濕地及紅樹林等生態系統，對候鳥們來說是絕佳的遷徙中繼站，每年都吸引包括黑面琵鷺、黑腹燕鷗、高蹺鴴、雁鴨科等超過數十種、逾萬隻候鳥翩然到訪，成為生態觀光的豐富自然資源。

10月起舉辦「雲嘉南濱海賞鳥導覽」，讓觀鳥、賞鳥更貼近一般民眾、更加生活化，後續活動資訊將在「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁、雲嘉南管理處官網公布。

此外，2024黑面琵鷺保育季敲定10月20日將在台南市七股區正王府開幕，台南市生態保育學會新增舉辦「我愛黑琵」寫生比賽，推廣黑面琵鷺等生態保育觀念，由佳里信義國小承辦比賽，分幼兒園組 、國小低年級組、中年級組、高年級組、國中組，即日起至10月16日報名，信義國小洽詢電話：（06）7211918。

高蹺鴴。（李勝雲提供）

雲嘉南濱海候鳥季登場，雲嘉南濱海國家風景區管理處推動賞鳥生態旅遊。（雲嘉南管理處提供）

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