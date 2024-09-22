民眾黨客廳會在雲林 張啓楷擬對總統府「2預算」刪減

張啓楷談到總統府預算，如國務機要費、水電費等合理性提出質疑，並擬刪減預算。（記者李文德攝）

2024/09/22 19:59

〔記者李文德／雲林報導〕台北地檢署持續偵辦京華城案，民眾黨主席、台北市前市長柯文哲遭羈押禁見，民眾黨接連舉辦戶外開講、客廳會及座談會，今下午民眾黨雲林縣黨部在麥寮鄉舉辦縣內首場客廳會，立委張啓楷、前立委、台中市府市政顧問蔡壁如到場開講。小草們說明柯收到司法迫害，要大家出來爭取司法公平正義。其中張啓楷談到立院預算一事，提到總統府預算如國務機要費、水電費等應刪減，將用合理、理性的方式，幫民眾把關。

蔡壁如先向支持者們分析第三勢力發展，和大家討論第三勢力是否能夠存在，隨後話鋒一轉強調，她相信柯文哲的清白，就以現在檢調想查出金流，至今都查不出來，反而圖利罪來辦人。她的友人和她談到，他在高雄市當了20多年都委員委員，不認為京華城容積率增加有違法情事。

蔡表示，友人強調都委會是多數決，北市都委會開會時一定全程錄音錄影，外加有開放旁聽。所以是公開透明的決議，再者送到市長室前一定會有公開閱覽時間，若民眾有意見便會全數退回。她強調，這些她在北市府任職時也非常清楚，也請大家要相信並遵守柯文哲交代的「好好生活」，也期待司法趕快釐清真相。

張啓楷表示，面對藍綠兩大黨，新政黨新勢力成立很重要，他更坦言民眾黨現在還太小，但對於小草們一定有信心，不會輕易被打敗，反而會越來越壯大。

張啓楷談到藍白聯手將114年度中央總預算退回程序委員會，他舉例，如總統府11億預算，除了有些既定項目不能挪動，但像國務機要費編列，他向府方要去年國務機要費細項及賴總統預定花費，尚未得到相關資料，另4月起平均電費漲價11%，但總統府水電費預算編列漲28% ，他質疑現在政府高喊省電，但預算卻提高，是不是該予以刪減，針對現在提出的預算編列，都會用理性、合理的方式去把關。

蔡壁如針對京華城案，強調相信柯文哲是清白的。（記者李文德攝）

民眾黨雲林縣黨部今在麥寮舉辦客廳會，立委張啓楷、前立委、台中市府市政顧問蔡壁如到場開講。（記者李文德攝）

民眾黨雲林縣黨部今在麥寮舉辦客廳會，現場數十位小草到場支持。（記者李文德攝）

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