夜巡渴了點飲料、買鹽酥雞解饞？ 西螺太子爺親上門「交關」

西螺廣聖宮三太子8日晚間夜巡，竟停在飲料店前點一杯飲料解饞，引發不少討論。（民眾提供）

2024/06/10 00:06

〔記者李文德／雲林報導〕飲料店好口碑竟然引來神明「交關」，雲林縣西螺廣聖宮三太子神轎，8日晚間出巡，經過一家手搖飲料店，突然停在店門口，扶手還不斷點擊菜單，示意要喝「雙Q黑糖鮮奶」讓店員嚇一跳。廟方人員認為，會想點飲料、點東西之類，都是太子點的，並不是人為操作控。

8日晚上，雲林西螺一家飲料店，曾姓店長正在製作飲料，突然聽到櫃台有不明聲響敲擊著，轉頭一看赫然發現一頂神轎就在店門口，且神轎扶手不斷地敲擊著菜單。

曾姓店長表示，當下看到嚇了一跳，連忙往後退了一步，不過當下心內既驚喜又開心，絲毫無法立即反應。經過轎班人員觀看，才知道太子爺想喝全糖「雙Q黑糖鮮奶」，想不到連神明都來店裡，親自欽點飲品，與有榮焉。

而點手搖飲料的三太子，則是來自西螺廣聖宮。副總幹事張家齊表示，每個月都會例行性舉行夜巡，全都沒有固定路線及地點，全靠著神轎走。而當晚恰好是三太子「當值」，一般會點飲料、點麵包等食品，都是太子所點，「這個是真實太子去點！並非人為操控」。

張家齊還說，太子點完飲料後，隔不久還經過一攤鹽酥雞店，先對小朋友及店家加持，最後還不忘點一包鹽酥雞享用。而這番趣事，也讓不少廟方人員熱烈討論。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法