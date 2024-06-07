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國中會考成績出爐 斗六國中2人5A++且作文滿級分

國中教育會考成績出爐，斗六國中丁歆恩（右三）起、施畯宸、余文綾、蔡又椉、陳泳華5A++，與校長林吉城（左一）及師長開心合影。（記者黃淑莉攝）

國中教育會考成績出爐，斗六國中丁歆恩（右三）起、施畯宸、余文綾、蔡又椉、陳泳華5A++，與校長林吉城（左一）及師長開心合影。（記者黃淑莉攝）

2024/06/07 13:13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2024國中教育會考成績今（7）日出爐，雲林縣斗六國中表現亮眼，有5名學生5A++，其中丁歆恩、施畯宸2人不僅5A++且作文滿分6級分，其中丁歆恩的作文還被選為範本。

斗六國中校長林吉城指出，今年學生表現優異，5A以上有44人，5A++有5人，分別為丁歆恩、施畯宸、余文綾、陳泳華及蔡又椉（音同乘），5人共同特點都是上課認真聽講、遇有問題找同學及老師討論、重複練習、多做試題、不熬夜，更重要有各自的紓壓方式。

丁歆恩說，平常都10至11點睡覺，會考前9點就睡，充足睡眠保持體力，讀書方法是多寫題目，遇錯誤或不會的要即時訂正，紓壓方式是下圍棋、吹奏雙簧管及看電影，小四就學圍棋，平常對手是比自己更強的弟弟，透過下圍棋學習下一步要思考一下，不要急著出手。

施畯宸個性較內向，話不多，上課勤作筆記融會貫通，回家複習及寫題目練習，他說，遇到瓶頸時，會把不熟悉單元重複讀，還是不懂就會請教老師及同學，平常會跟朋友騎腳踏車，看棒球比賽紓壓。

余文綾表示，自己平常使用讀書軟體YPT，紀錄自己讀書時間，且可以限制使用其他APP，喜歡畫小插圖及讀小說、英文課外讀物。

陳泳華游泳高手，個性活潑有主見，他說，平常會先規劃好學習進度，讀書方法是針對重點複習，考前大量刷題，喜歡游泳、桌遊。

蔡又椉喜歡看小說、打籃球，他分享讀書方法先預習，遇有瓶頸會請教老師，多複習及做題目。

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