雲縣斗南分局舊廳舍 將變身古蹟餐廳

業者斥資改裝斗南分局舊廳舍將活化做為日式古蹟餐廳。（記者黃淑莉攝）

2024/06/20 15:34

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣定古蹟斗南分局舊廳舍整修完工後閒置多年，地方關切活化進度，雲林縣府文化觀光處長陳璧君今（20）日證實已找到經營團隊，且著手整備中，未來將做為古蹟餐廳，成為斗南新亮點。

斗南分局舊廳舍位在台一省道與中山路路口，1930年（昭和5年）時興建，是日治時期警察派出所的典型型式，尤其紅磚配紅瓦、西洋造型外觀，十分搶眼，縣府2009年登錄縣定古蹟，並斥資5000萬元在2017年修復完工。

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為讓古蹟活化，斗南舊分局廳舍裡面保留部分空間做警察故事館，其他空間讓進駐營運業者規劃利用，經過多次招商在2020年9月終於有營運團隊進駐，隔年國內COVID-19疫情爆發，廠商提早退場。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，疫情解封後，文觀處重新辦理招商，去年順利找到古蹟活化餐飲業者進駐，業者也是雲林在地企業家，未來斗南分局舊廳舍將活化做為古蹟餐廳，並結合雲林在地農畜產為主要食材，有輕食、精緻火鍋等。

陳璧君表示，業者近半年進行環境整備，從外面到裡面空間都做了很大裝修，中庭空間做了日式庭園造景，預計再幾個月就會試營運，由於是縣定古蹟，業者會依據古蹟歷建活化營運原則，不會去破壞。

陳璧君說，業者覺得斗南分局舊廳舍很漂亮，該集團在外縣市也有活化古蹟經驗，加上現在古蹟歷建日式建築餐飲很受歡迎，另星巴客也即將進駐斗南，相信未來營業應可成為斗南觀光新亮點。

業者針對斗南分局舊廳舍增加戶外庭園造景。（記者黃淑莉攝）

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