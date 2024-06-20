國慶煙火估帶動50萬人潮 民眾盼高鐵雲林站西側盡速開通

國慶煙火選定虎尾高鐵特定區施放，將帶動大量觀光人潮。當地民眾盼西側門盡速開通。（記者李文德攝）

2024/06/20 10:53

〔記者李文德／雲林報導〕2024國慶煙火將在虎尾高鐵特定區施放，雲林縣政府預估將帶動30至50萬人湧入。不過因施放地點就靠近雲林高鐵站，就引起許多民眾關心高鐵站西側（意即後站）是否有望開通。縣長張麗善表示，正與交通部、鐵道局及高鐵公司密切聯絡，對於西側開通已是列入國慶煙火活動重要的交通要道，更會希望鐵道局在高鐵站後方6公頃土地能做為停車場使用。

國慶煙火於虎尾高鐵特定區舉行，施放地點就坐落在虎尾科技大學高鐵校區，而典禮舞台及表演區設於文小用地，至於民眾觀賞及市集區則是規畫在農機展停車場及高鐵站前行政專區。

請繼續往下閱讀...

不過高鐵雲林站旅客已逐漸增多，但目前僅有前站可供出入、接送，甚至7月起高鐵將每週常態增加15班次。根據高鐵公司資料統計，5月份雲林站進出站人數均超過13萬人。民眾表示，現在增班後僅有前站接送，恐會造成交通壅塞，加上國慶煙火當天一定會有更多人潮，故後站開通確實有其必要性，如此一來也能紓解接送的大量車流。

張麗善表示，對於西側門打通已是列入國慶煙火活動重要的交通要道，已經與交通部、鐵道局、高鐵公司正密切溝通，甚至也希望鐵道局能將後站6公頃的土地規劃做為停車場，也能疏散更多人群。

縣府交工局長汪令堯表示，明天鐵道局將會與高鐵公司、縣府一起討論西側打通事宜，將會極力爭取是否未來能夠常態性開放，紓解長期車流問題；另因應煙火活動，縣府原定在8月底重新刨鋪高鐵特地區路面，共有13處重要路段，也將提前至8月初動工，面積達26萬平方公尺，總路段長超過10公里。

雲林縣長張麗善（右2）受訪時表示，已與交通部、鐵道局、高鐵公司密切聯繫，針對西側門開通進行討論。（記者李文德攝）

高鐵雲林站目前前站開放接送客，地方盼西側門能夠進入開通。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法