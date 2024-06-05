環球科大7月退場 最後一場謝師宴場面溫馨

環球科技大學將在7月底退場，學生會今天舉辦最後一場感恩餐會，吸引近400名師生參加，場面溫馨。（記者黃淑莉攝）

2024/06/05 13:29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕環球科技大學7月底退場，學生會在6月15日學校最後一場畢業典禮前連續舉辦多場活動，今（5）日由感恩餐會率先登場，席開3、40桌感謝學校教職員工、學生，現場充滿離情依依及溫馨氣氛；校長朱志良表示，即將升大三、大四380多名學生都已做好安置。

環科大學生會長陳坤甫表示，學校將在今年7月底退場，為讓校友、在校學生及教職員工有更多回憶，學生會除今天的感恩餐會，明（6）日有校園演唱會、11日還有教職員生旅遊活動及15日畢業典禮。

陳坤甫說，學生會經費是歷屆學生繳交的費用，0403花蓮地震時，學生會捐助20萬元給花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，扣除幾場活動費用，剩餘費用會在畢業典禮當天捐贈給地方社會慈善團體。

今天的感恩餐會有教職員生約400人參加，席開約3、40桌，採自助餐方式，大家邊吃邊聊在環球過往點滴，也相互祝福，場面溫馨。

6日校園演唱會將在下午6開唱，邀請蕭秉治、鼓鼓、曾沛慈、郭靜等多位知名歌手，另15日畢業典禮以「愛在環球．一起飛揚」為主題，歡迎所有畢業校友參加，校內將設置多處「拍立得」服務據點，免費為所有與會者沖洗照片，一起留下在校園內的美好回憶。

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