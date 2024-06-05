虎尾第一市場啟用近90年 整修計畫首部曲年底有望完成

虎尾第一公有零售市場啟用至今近90年，是虎尾鎮歷史最悠久的傳統市場。不過市場建體老舊，年久失修，地方盼望能夠改善。（記者李文德攝）

2024/06/05 13:12

〔記者李文德／雲林報導〕虎尾第一公有零售市場啟用至今近90年，是虎尾鎮歷史最悠久的傳統市場。不過市場建體老舊，年久失修地方盼望能夠改善。虎尾鎮公所日前獲經濟部補助1500萬，將進行市場C棟整修。鎮公所表示，預計將於7月底完成規劃設計，8月工程發包，最快年底修繕工程完成，作為第一市場整修的「首部曲」。

虎尾第一公有零售市場前身是「虎尾官營小賣市場」，於1936年竣工，而其中第一賣場L型洋風建築，為日治時期「虎尾街新市街擴張計畫」街區的入口象徵及地標，具獨特的歷史意義。但隨時間推移，市場腹地不斷向外擴張、增建，但少有大規模建體整修，地方盼望能夠修繕。

鎮公所盤點，目前第一市場共有A、B、C、D、E、G、H、I等8棟建物，其中E、H棟登錄為縣定歷史建築。不過市場因啟用已久，已出現屋頂漏水、電線老舊、水泥牆面脫落等問題，急需整修。

公所市場管理所長吳學賢表示，日前立委丁學忠協助，經濟部在5月20日核定1500萬元經費，先針對第一市場C棟建築物整修。

吳學賢指出，C棟建築坐落於福民路南側，1962年啟用至今超過60年。規畫將把建物主體的內外牆面改善、多處屋頂漏水、鋼筋裸露等狀況進行改善，而更會針對老舊電線線路抽換整理，安裝漏電斷路系統，還會再優化市集服務設施。不過整修期間共兩個月，可能會影響該棟內外區攤商共17家，初步規劃將虎尾圓環停車場，作為暫時安置地點。

鎮長林嘉弘表示，針對安置地點是否會影響停車量能，或者影響店家經營，將會當地攤商溝通，同步積極另覓他處作為適合安置點，另者如店家因整修無法營業，將有補助機制。而此項工程預計7月底完成規劃設計、8月底前將工程發包，如順利者在年底即可修繕完成，更是第一市場整建計畫的「首部曲」。

虎尾第一公有零售市場啟用至今近90年，是虎尾鎮歷史最悠久的傳統市場。不過市場建體老舊，年久失修，地方盼望能夠改善。（記者李文德攝）

虎尾鎮公所獲經濟部1500萬元補助，將首先針對第一市場C棟進行修繕。（記者李文德攝）

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