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斗六鐵路高架化可行性評估卡關多年 李孟諺強調「全力支持」

斗六鐵路高架化可行性評估研究報告卡關多年。（資料照）

斗六鐵路高架化可行性評估研究報告卡關多年。（資料照）

2024/06/04 18:22

〔記者李文德／雲林報導〕「斗六市區鐵路立體化可行性評估」進度卡關多年，歷經10多次修正，3任交通部長也無新進度。今立委劉建國辦公室發布新聞稿，劉建國今邀交通部長李孟諺及鐵道局長楊正君進行討論，李孟諺表示縣府目前尚未提出修正計畫，待提出後將全力支持；縣府交工局回應，1月鐵道局召開研商會，曾向鐵道局提出設置「臨時平交道」請求，鐵道局回覆應經台鐵同意，雙方目前尚未有共識，6日立委張嘉郡已邀鐵道局、台鐵公司及縣府現勘。

立委劉建國今邀請李孟諺、楊正君針對斗六鐵路高架化可行性評估報告進度做討論。李孟諺表示，此案歷經3位部長，都將此案列重大建設，去年9月25日交通部召開審查委員會審議，請縣府針對審查意見提修正計畫，目前仍未收到縣府正式修正計畫。

李孟諺指出，今年1月16日鐵道局召開研商會，討論曲率半徑730公尺已達共識，另工程項目及經費編列估算、廣泛性經濟效益、臨時平交道等議題，請縣府再檢討修正報告送交通部審查，送件後交通部「絕對全力支持」。

劉建國表示，鐵路高架化經賀陳旦、林佳龍、王國材三任部長，到現在的李孟諺，已請部長全力協助，盼早日完成斗六鐵路高架化可行性報告。

對此縣府交通工務局長汪令堯表示，因應鐵路高架化，內環路橋、明德路橋及大學陸橋要拆除增設臨時平交道，1月鐵道局召開研商會議，當時審查時並未對此項提出修改意見，2月27日將計畫修正提供鐵道局先行檢視，3月18日鐵道局以電子郵件來函，認為臨時平交道需取得台鐵公司同意。

汪表示，台鐵認為高架化7.1公里的路段有7座平面平交道，會增加養護等成本，建議縣府改採封閉繞道，但其中有3處是市區交通大動脈，繞道者恐會造成交通混亂，雙方至今尚未取得共識。

汪令堯說，6日立委張嘉郡邀起鐵道局、台鐵公司、縣府等單位現勘，討論是否一定要繞道，而縣府也已經準備好替代方案，希望台鐵能夠同意封閉車流較少的平交代，讓可行性評估盡速通過。

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