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湖山水庫大補水蓄水量回升到50％ 雲林今年民生用水無虞

上週鋒面帶來大雨，湖山水庫大補水，今天下午蓄水率回升到50%。（記者黃淑莉攝）

上週鋒面帶來大雨，湖山水庫大補水，今天下午蓄水率回升到50%。（記者黃淑莉攝）

2024/06/03 20:38

〔記者黃淑莉／雲林報導〕上週鋒面為雲林帶來明顯降雨，尤其湖山水庫雨勢大，根據水利署水庫即時水情資料湖山水庫今（3）日下午水位回升到50%，有效蓄水量為2541萬噸，湖山水庫管理中心表示，接續還有鋒面應會再帶來降雨，今年雲林民生用水應無虞。

湖山水庫從去年10月進入枯水期至今年4月初，因集水區降雨不明顯，長達半年進水量為0，蓄水率在今年4月中旬降至38%，湖山水庫管理中心主任李炎任指出，雖4月底後陸續有鋒面報到，但前幾波湖山水庫集水區降雨不明顯，水位持續下降。

直到5月初雨勢稍大，水庫進帳約250萬噸，蓄水率又回升到38％，直到上週的鋒面雲林各地都降下大雨，尤其集中在水庫集水區，讓水庫大補「水」進帳約500多萬噸，可說是去年10月至今最大進帳，截至今天下午湖山水庫蓄水率回升到50％，有效蓄水量2541萬噸。

李炎任指出，湖山水庫每天提供20萬噸與集集攔河堰15萬噸聯合運用，供應包括雲林民生用水外，每天還支援南彰化5萬噸、北嘉義6萬噸，以目前水情狀況，且根據中央氣象署預報顯示，接下來仍有鋒面將至，隨著汛期的到來，今年雲林民生用水應安全無虞，但提醒民眾仍需節約用水，以因應未來可能出現的各種氣候變化。

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