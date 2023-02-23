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    首頁　>　雲林縣

    大學學測雲林榜首在斗高 林東橋4科60分滿級分

    斗六高中學生林東橋大學學測四科滿級分，雲林縣最優。（斗六高中提供）

    斗六高中學生林東橋大學學測四科滿級分，雲林縣最優。（斗六高中提供）

    2023/02/23 12:40

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕112年大學學測成績今天公布，斗六高中學生林東橋4科60分滿級分，是雲林縣榜首，斗高4科50級分以上共計30人，表現優異。

    斗六高中各科滿級分人數，國文10人、英文12人、數B55人、社會6人、自然6人，數A14級以上5人。 4科達頂標50級分以上共計30人，占當年度以5A入學人數42人的近8成；國文達頂標學生85人、英文38人、數A31人、數B55人、社會90人、自然25人。

    斗六高中校長羅聰欽表示，斗高為雲林地區學校新課綱普通高中、學術資優及美術藝才、體育班績優學校，為使同學更能透過適當管道申請理想科系，已於寒假期間開始舉辦新式升學所需的「學習歷程自述、多元表現綜整心得反思及學習歷程檔案」等說明會、工作坊共計4場次百餘學生參加。

    羅聰欽表示，學校在上學期末召集高三家長進行大學考招與學習歷程增能1場次，同時展開校內教師學歷程輔導增能會議，積極進行各項學生升學進路輔導工作，加強學生面試輔導及資料蒐集製作等，期望凝聚各方力量，協助學生適性錄取理想大學。這次大學學測的好成績，顯示學校老師教學及輔導用心經營。

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