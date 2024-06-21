虎尾高鐵區 擬建 滑輪溜冰場

雲林縣府將在虎尾高鐵特定區文教用地，打造國際標準的滑輪溜冰場。（記者李文德攝）

2024/06/21 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕二○二五全國運動會由雲林縣府承辦，將舉行卅四項運動競賽，其中溜冰項目為熱門賽事之一，縣內雖有斗六「雲林縣立溜冰場」，但設備已不符合大型賽事規模，縣府規劃在虎尾高鐵特定區文教用地設置符合國際賽事標準「滑輪溜冰場」，昨舉行工程說明會。縣府教育處指出，新建溜冰場將斥資逾八千萬元打造，完工後將成為全國第三座拋物線標準競速場地，可舉辦國際級專業賽事。

縣立溜冰場設備 不符大型賽事規模

昨雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員張維心等人前往滑輪溜冰場預定地舉行工程說明會，向當地民眾報告規劃內容。

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教育處表示，「雲林縣滑輪溜冰場」選址在虎尾高鐵特定區文教用地，旁邊是虎尾壘球場，工程經費逾八千萬，場地超過四千坪，除有四百人觀賽台外，比賽場地外圈有兩百公尺長、七公尺寬，符合國際標準拋物線賽道，中間則規劃綜合型賽道，不僅提供選手培訓基地，也可做為一般教學空間。

將斥資逾八千萬 爭中央財源挹注

教育處長邱孝文指出，斗六市雖已有雲林縣立溜冰場，但其設備已不符合大型賽事規模和標準，也不足以容納比賽人潮，因應明年全運會特別規劃一座新溜冰場，縣府已向體育署申請「優化全民運動與賽會環境計畫」，爭取中央財源挹注。未來完工後，將成為全國第三座具有舉辦國際性規格賽事的溜冰賽場。

張麗善表示，完工後除提供全運會比賽場地，因基地鄰近雲林高鐵站，不僅可舉辦國際性賽事，更能舉辦全國性體育研習及提供縣內選手及單項協會集訓、練習場地。

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