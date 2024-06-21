為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

虎尾高鐵區 擬建 滑輪溜冰場

雲林縣府將在虎尾高鐵特定區文教用地，打造國際標準的滑輪溜冰場。（記者李文德攝）

雲林縣府將在虎尾高鐵特定區文教用地，打造國際標準的滑輪溜冰場。（記者李文德攝）

2024/06/21 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕二○二五全國運動會由雲林縣府承辦，將舉行卅四項運動競賽，其中溜冰項目為熱門賽事之一，縣內雖有斗六「雲林縣立溜冰場」，但設備已不符合大型賽事規模，縣府規劃在虎尾高鐵特定區文教用地設置符合國際賽事標準「滑輪溜冰場」，昨舉行工程說明會。縣府教育處指出，新建溜冰場將斥資逾八千萬元打造，完工後將成為全國第三座拋物線標準競速場地，可舉辦國際級專業賽事。

縣立溜冰場設備 不符大型賽事規模

昨雲林縣長張麗善、教育處長邱孝文、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員張維心等人前往滑輪溜冰場預定地舉行工程說明會，向當地民眾報告規劃內容。

教育處表示，「雲林縣滑輪溜冰場」選址在虎尾高鐵特定區文教用地，旁邊是虎尾壘球場，工程經費逾八千萬，場地超過四千坪，除有四百人觀賽台外，比賽場地外圈有兩百公尺長、七公尺寬，符合國際標準拋物線賽道，中間則規劃綜合型賽道，不僅提供選手培訓基地，也可做為一般教學空間。

將斥資逾八千萬 爭中央財源挹注

教育處長邱孝文指出，斗六市雖已有雲林縣立溜冰場，但其設備已不符合大型賽事規模和標準，也不足以容納比賽人潮，因應明年全運會特別規劃一座新溜冰場，縣府已向體育署申請「優化全民運動與賽會環境計畫」，爭取中央財源挹注。未來完工後，將成為全國第三座具有舉辦國際性規格賽事的溜冰賽場。

張麗善表示，完工後除提供全運會比賽場地，因基地鄰近雲林高鐵站，不僅可舉辦國際性賽事，更能舉辦全國性體育研習及提供縣內選手及單項協會集訓、練習場地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播