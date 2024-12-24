五結鄉地名源史 限量送50本新書

最近出版的五結鄉地名源史新書，記錄鄉內15村聚落地名故事。（五結鄉公所提供）

2024/12/24 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉公所最近出版五結鄉地名源史新書，書中記錄鄉內十五村聚落地名故事，首版印製一千五百本，提供五十本送給各界瀏覽保存，今天起到五結鄉立圖書館參加舊地名趣味問答，全數答對者便可獲贈一本新書。

五結鄉地處蘭陽平原核心地帶，早期是噶瑪蘭人在宜蘭縣溪南地區的主要聚居地，吳沙當年率眾入蘭拓墾，聚眾開墾之地劃分為一結至五結，其中五結演變成五結鄉地名。

請繼續往下閱讀...

舊地名趣味問答 全數答對可獲贈

鄉長沈德茂說，這本新書由文史學者張文義執筆，共二百三十三頁，有耆老訪談、空拍照、知名景點畫面，編輯團隊深入全鄉十五村訪談，透過耆老口述了解地名演進，歷經一年多的採訪、編輯、整理才大功告成。

書中記載的地名有著濃濃懷舊風，舉例來說，五結鄉二結地區有一條俗稱「黑藥仔港」的排水溝渠，真正名稱是五結排水，早年水質清澈見底，一九一八年（日治大正七年）當地設立二結紙廠後，河水受到污染變黑，從此被稱為「黑藥仔港」。

新書出版後，沈德茂送參加與談的耆老、五結鄉各村辦公處留存，並準備五十本大相送，今天起到五結鄉立圖書館櫃台參加舊地名趣味問答，全數答對者就能帶一本回家，送完為止，洽詢電話：03-9501115＃106。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法