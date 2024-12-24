宜市拋合辦跨年晚會 羅東不贊成

宜蘭市今年在運動公園辦跨年晚會，市長陳美玲拋出明年開始，與羅東合辦的構想。（資料照）

2024/12/24 05:30

市長陳美玲認經費、資源可集中 鎮長吳秋齡表示恐影響商機

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣的宜蘭市、羅東鎮每年都會各自舉辦跨年晚會拚場，宜蘭市長陳美玲拋出兩地可以合辦構想，希望從二○二六開始，一年在宜市、一年在羅東輪流舉辦，集中經費與資源擴大規模。但羅東鎮長吳秋齡反對，她認為辦跨年晚會是為帶動羅東商機，沒辦在羅東就什麼都沒有了。縣府表示，若兩市鎮有意願合辦，縣府樂觀其成，也可以協助整合。

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縣府樂觀其成 允諾協助整合

宜蘭市今年跨年晚會經費五百萬元，首度移師到宜蘭運動公園舉辦，主要卡司有動力火車、李千娜等，最後還有三百秒煙火施放。羅東跨年晚會經費一九五萬元，今年仍在羅東中山公園舉辦，有閻奕格、持修等歌手，也準備一八○秒、超過一千八百發煙火施放。

兩地輪流舉辦 卡司可更堅強

宜蘭市長陳美玲拋出兩地晚會合辦構想，她說，二○二五年跨年晚會來不及，希望從二○二六年開始，合辦有很多好處，經費、資源可以集中，規模可以擴大，卡司可以更堅強，一年在宜蘭市、一年在羅東鎮輪流舉辦，提供更精彩視覺饗宴，民眾也不用為了到底要去宜蘭，還是羅東？舉棋不定。

陳美玲希望縣府也能共同主辦，除了贊助部分經費，也能以縣府名義邀到更大牌偶像團體，比如「告五人」是宜蘭觀光大使，透過縣府出面邀請應可事半功倍，同時可透過跨年晚會，將農曆春節的「歡樂宜蘭年」活動一併宣傳，合辦是共創多贏作法。

羅東憂沒跨年氛圍 什麼都沒了

羅東鎮長吳秋齡則不贊成合辦，她說，羅東跨年晚會為何要辦在中山公園，就是要帶動夜市與周邊店家的商機，同時讓遊客能在羅東留宿，隔天再參加升旗典禮，並不只是為了辦跨年活動，如果辦在宜蘭市，那年羅東就沒跨年氛圍，那就什麼都沒了，生意一定受影響。

吳秋齡指出，羅東是「小錢辦好事」，把活動發揮最大效益，合辦的事鎮代會也討論過，她不是堅持一定要在羅東辦晚會，而是思考活動的目的是什麼，如果是為了羅東的商機，那與宜蘭市就是「兄弟爬山，各自努力」。

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