未落實查訪性侵加害人 宜警懲處

宜蘭縣警察局未依規定辦理性侵害加害人查訪，被審計室糾正，縣警局全面清查懲處20人次，都記申誡處分。（記者游明金攝）

2024/08/13 05:30

去年被審計室糾正 縣警局清查 20人次被記申誡

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣警察局未依規定辦理性侵害加害人查訪，被宜蘭審計室糾正後，縣警局全面清查共有廿人次被記申誡處分。縣警局表示，二○二二年度被糾正，警局即清查之前四年查訪情形，除懲處外，並函請各分局檢討改進。

宜蘭審計室昨列席縣議會報告二○二三年度宜蘭縣總決算審核報告，在稽查違失部分，經通知查明處理且經處分，在去年報請監察院核備者，共有三件七人次；分別是縣政府辦理二○一八年國家風景區壯圍藝術季活動計畫核銷案、壯圍養殖區海水供應管線擴充工程計畫未盡職責及效能過低案；二○○五至二○一一年度違反建築法罰鍰註銷案等三件，共處分七人次，均核予申誡。

審計室表示，另今年一至六月，經通知各機關查明處分的違失案件有二件，分別是縣衛生局辦理頭城衛生所日間照顧服務復健器材採購審標過程疏失案，以及縣警局辦理性侵害案件列管加害人查訪作業案，共二件廿二人次被記申誡處分。

列管31案全未依規定查訪

縣議員陳文昌詢問，縣警察局的案件是什麼？審計室可否詳細說明；審計室主任陸冠聖說，去年度審計報告已對此提出糾正，縣警局今年完成處分，特別補充說明。

根據審計報告，對於性侵害案件加害人，縣警局規劃查訪密度，中高再犯危險者每週至少一次，中低以下每月至少一次，宜縣二○二二年度列管性侵加害人一五一人，經分級中高再犯九人、中低再犯一二四人，尚未評估十八人。

宜蘭審計室抽查各分局列管案件三十一案，全都未依規定查訪；其中有五案屬中低再犯，長達半年未查訪；一案屬中高再犯，未每週查訪，另廿五案均未按月查訪，縣警局未落實查訪工作。

要求每月完成註記及審核

縣警局表示，去年被審計室糾正後，縣警局清查二○一八年五月至二○二二年度員警查訪情形，並依規定懲處廿人次，同時要求各分局每月十五日前須完成查訪工作及註記，家防官每月廿日前逐案審核，未查訪或註記者要求立即改善。

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