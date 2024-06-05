宜蘭某教練把學童關房間 球衣寫「不認真」

宜蘭某國小桌球隊傳出球員遭教練關進小房間冷靜等事件，校方已啟動調查。（記者王峻祺攝）

2024/06/05 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣某國小桌球隊傳出賴姓教練將李姓球員關進小房間「冷靜」，還用粉筆在球衣背後寫下「不認真」，給教練與隊員們看，遭其他家長質疑教學不當，讓全班炸鍋直指「這是霸凌！」校長回應已啟動調查，縣府教育處則表示會善盡督導責任。

宜縣某國小傳霸凌 啟動調查

宜蘭某國小桌球隊上週五在練球時，傳出賴姓教練在李姓隊員衣服背後以粉筆寫下「不認真」，還要求學生找每位教練，詢問背後寫什麼字，甚至被教練關進小房間，最後由其他學生協助開門才脫困。

事件在班上傳開後引發家長議論，有其他家長聽小孩回家轉述，立刻向校方反映，質疑賴姓教練教學不當。校長表示，確實接到其他家長「善意提醒」，第一時間校方啟動調查並介入了解。

校長指出，事件發生後，週末教練還與該名隊員等人隨行參賽，當事人家長與教練是舊識還是球友，週六晚間曾邀一同用餐，相處狀況良好，至今尚未收到當事家長投訴。

校長表示，針對粉筆寫下不認真一事，已協調教練調整教學方式，至於關進小房間，據教練轉述是該名隊員在練球時過於嘻鬧，才請球員至房間「冷靜二分鐘」，期間並未鎖門、房門也未緊閉，學校已告知教練適當調整訓練方式，顧及隊員與家長感受。

縣府教育處表示，目前尚未收到學校通報，但若涉及管教不當等違法情事，一切依法秉公處理，會要求學校端啟動調查，善盡督導責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法