宜縣房屋稅標準單價全台次高 議員促調降

宜蘭縣房屋稅標準單價全國第二高，一年開徵總額約十五億元。（記者游明金攝）

2022/05/14 05:30

每平方公尺6600元遭疑是「懲罰稅率」縣府稱會列2024年的評議會討論

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣房屋稅標準單價竟是全國第二高，縣議員陳俊宇質疑，這麼高的單價，對縣民是「懲罰性稅款」很不公平，要求降低。縣府財政稅務局長盧天龍說，房屋稅是不動產評價委員會評定，財政部要求核實反映市場、房屋建築成本，對於議員的建議會列入下次二○二四年的評議會討論。

要求立即召開臨時會修正

縣議會昨進行財稅局、主計處單位質詢。陳俊宇詢問財稅局，宜縣房屋稅課徵「標準單價」怎麼算？有民眾反映，宜縣課徵單價是全國第二高，怎麼這麼離譜，這也太誇張。

陳俊宇要求縣府降低房屋稅課徵標準，房屋稅雖三年評定一次，但為解決民怨，應立即召開臨時會修正，不要把縣民當成「提款機」，如果縣府是為了打炒房要課定「懲罰稅率」，應該針對特定對象，不能一體適用牽連無辜縣民，否則只是便宜行事，對奉公守法的民眾不公平。

官員：評價委員會每三年評議一次

財稅局長盧天龍說，房屋稅是由宜蘭縣不動產評價委員會，三年評議一次，依據房屋面積乘以標準單價乘以稅率評定，目前標準單價每平公尺六千六百元（一坪約兩萬元），宜縣是全國第二高，稅率住家一點二％（法定單一稅率），營業用三％（法定三至五％），一年房屋稅開徵總額約十五億元，但只有四成入縣庫，六成是給鄉鎮市公所。

除非評價錯誤 不符開臨時會法定事由

盧天龍指出，財政部要求房屋稅課徵，須核實反映市場房屋建造成本，目前六千六百元標準單價，是參考宜蘭縣建築師公會「二○○七年宜縣建物總工程費單價參考表」住宅類造價的四成核定，這還是偏低。

盧表示，財政部要求各縣市往上調反映建造行情，評價會是三年評議一次，依財政部規定，除非是評價錯誤，否則不符合召開臨時會的法定事由，才能維持課徵的穩定性，對於議員的建議，只能等二○二四年召開評議會時再提出討論。

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