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    首頁　>　宜蘭縣

    機器人世錦賽 宜縣復興國中2生奪總冠軍

    復興國中學生陳宥潔（左一）、黃昱誠（中）在VEX機器人世界錦標賽國中組獲分區冠軍、世界冠軍及全能總冠軍。（復興國中提供）

    復興國中學生陳宥潔（左一）、黃昱誠（中）在VEX機器人世界錦標賽國中組獲分區冠軍、世界冠軍及全能總冠軍。（復興國中提供）

    2022/05/12 05:30

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣復興國中學生參加二○二二年VEX機器人世界錦標賽，在VIQC（VEX IQ Challenge）國中組獲分區冠軍、世界冠軍及全能總冠軍，為國爭光，並獲總統蔡英文、副總統賴清德賀電，校方和獲獎學生黃昱誠、陳宥潔都嚇了一跳，得獎都很開心。

    VEX機器人世界錦標賽，匯集各國機器人好手，年齡橫跨小學到大學，一較高下。復興國中八年級生黃昱誠、陳宥潔，參加今年度賽事，報名其中的VIQC國中組線上賽，獲得分區冠軍、世界冠軍及難度最高的全能總冠軍，相當厲害。

    校長康興國表示，這次國中組有四十四支參賽隊伍，來自三十幾個國家。外交部得知後，昨天通知學校，並邀請孩子一同線上會面，孩子為國爭光，相當不容易；其中又以全能總冠軍難度最高，總統、副總統也給予賀電，高規格待遇。

    收到賀電，陳宥潔嚇了一跳，「怎麼會那麼大陣仗！」她說，為了這次比賽，準備了一年，每天都在試驗，都在解決問題，「打了這麼久，經過那麼多努力，得獎很開心」。

    黃昱誠表示，打機器人，除了寫程式、訓練邏輯思考，還要發揮想像力，思考如何讓一個實體的機器人動起來，達到想要的動作，同時要把現實誤差考量進去；這次比賽，最困難的是，要針對題目做出不同東西，還要跟其他隊伍合作，依據夥伴隊伍性質應變調整，要不斷動腦解決問題。

    黃昱誠說，這次因為疫情改線上賽，各國選手準備場地，再與主辦單位網站連線，播放影像比賽，是很特別的經驗。

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