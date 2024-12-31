國民黨宜縣黨團：林姿妙遭重判違背司法公正 堅信清白支持上訴

宜蘭縣長林姿妙涉貪案，一審被重判12年6個月徒刑，國民黨宜蘭縣議會黨團抨擊判決結果嚴重違背司法公正原則。（資料照）

2024/12/31 15:58

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙涉貪案，一審被重判12年6個月徒刑，國民黨宜蘭縣議會黨團抨擊判決結果嚴重違背司法公正原則，黨團支持林姿妙縣長，堅信清白並支持上訴。

國民黨團發表4點聲明，1.堅信林姿妙縣長的清白。整個案件，相關事實與證據均未能證明林縣長有任何不法行為；檢察官以推測性指控、片面證據，對林縣長進行政治化攻擊，法院判決結果嚴重違背司法公正原則。

請繼續往下閱讀...

2.政治操作，破壞司法公信力。案件審理過程，廉政單位多次被揭露使用不正訊問手段，包括恫嚇、誘導、捏造證詞等，嚴重影響證據的真實性和公正性；法院判決過程存在明顯政治干預，使司法淪為政治鬥爭工具。

3.全力支持林縣長上訴，爭取司法正義。林縣長已表示將繼續上訴，捍衛自己的清白；黨團全力支持，並將動員法律與社會力量，確保公平正義能夠最終伸張，台灣民主與法治不容被這類政治化的司法迫害踐踏。

4.呼籲民眾支持，共同抵制政治迫害。黨團呼籲宜蘭縣民及全體國人與林縣長站在一起，共同抵制不公不義的司法審判，還原事實真相，保護真正為民服務的優秀公僕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法