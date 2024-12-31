林姿妙涉貪案女兒林羿伶判刑3年6月 15名被告判決出爐

林姿妙涉貪案今天（31日）一審宣判，林的女兒林羿伶判刑3年6月。（資料照）

2024/12/31 15:51

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕纏訟近3年的宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天（31日）一審宣判，全案共有15名被告，林姿妙判刑12年6月，林的女兒林羿伶判刑3年6月，僅時任建設處代理處長黃志良獲判無罪。

宜蘭地方法院判決如下：

●宜蘭縣長林姿妙：

貪污治罪公務員共同犯對監督事務圖利罪，有期徒刑7年，褫奪公權6年。

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貪污治罪條例公務員犯財產來源不明罪，有期徒刑2年6月，褫奪公權2年。

特殊洗錢罪，有期徒刑3年6月。沒收不法所得3250萬元並追徵。應執行有期徒刑12年6月，褫奪公權6年。

●林姿妙女兒林羿伶：

貪污治罪非公務員與公務員共同犯對監督事務圖利罪，有期徒刑3年6月，褫奪公權3年。

●吳朝琴（時任建設處代理處長、現任秘書）：

貪污治罪公務員共同犯對監督事務圖利罪，有期徒刑3年6月，褫奪公權3年。

●黃志良（時任建設處代理處長、現任交通處長）：無罪。

●康立和（時任農業處長、現任勞工處長）：

貪污治罪公務員共同犯對監督事務圖利罪，有期徒刑3年8月，褫奪公權3年。

●盧天龍（時任、現任財政稅務局長）：

貪污治罪公務員共同犯對監督事務圖利罪，有期徒刑5年10月，褫奪公權5年。

●林志揚（時任、現任建設處建築管理科長）：

貪污治罪公務員犯對監督事務圖利罪，有期徒刑5年6月，褫奪公權5年。

●龍非池（時任、現任建設處都市計畫科長）：

貪污治罪公務員共同犯對監督事務圖利罪，有期徒刑5年8月，褫奪公權5年。

●吳東原（時任農業處農務科長、現任農業處代理副處長）：

貪污治罪公務員共同犯對監督事務圖利罪，有期徒刑3年8月，褫奪公權3年。

●趙竑勳（時任羅東鎮公所經建課長、現任行政室主任）：

貪污治罪公務員犯對監督事務圖利罪，有期徒刑3年，褫奪公權3年。

●黃耀智（時任、現任羅東鎮公所經建課員）：

貪污治罪公務員犯對主管事務圖利罪，有期徒刑5年10月，褫奪公權5年。

●劉石純（地主、前縣議員）：

貪污治罪非公務員與公務員共同犯對監督事務圖利罪，有期徒刑3年6月，褫奪公權3年。

●陳正勳（地主、前宜蘭縣商業會理事長）：

貪污治罪非公務員與公務員共同犯對監督事務圖利罪，有期徒刑3年8月，褫奪公權3年。

●林錫欽（礦業公司負責人）：

偽造文書，有期徒刑4月，得易科罰金。緩刑2年，並應向公庫支付8萬元。

●張桂綾（林姿妙前助理）：

特殊洗錢罪，有期徒刑 1年

纏訟近3年的宜蘭縣長林姿妙涉貪案今天（31日）一審宣判，全案共有15名被告，僅時任建設處代理處長黃志良獲判無罪。（記者王峻祺攝）

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