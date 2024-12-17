佈局2026縣長選舉 賴清德今到宜蘭勸進林國漳參選

佈局2026縣長選舉，賴清德今到宜蘭勸進林國漳（前右）參選。（資料照）

2024/12/17 15:20

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨佈局2026宜蘭縣長選戰，總統賴清德希望黨內宜蘭縣檯面上政治人物都不要參選，推舉新人營造新氣象，鎖定宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳勸進。賴清德今天更是來宜蘭密會林國漳，據了解，林國漳仍未同意參選，賴希望他再作考慮；若林最後婉拒，民進黨是否重回黨內選才，或仍有其他佈局，仍待觀察。

林國漳是律師，長期以來與民進黨關係密切，與社區、社團也都有一定程度的互動，法學素養佳，外在形象與條件，在地方上備受肯定；早在林聰賢擔任縣長時期，就屢有傳言，民進黨將徵召他接班參選縣長，只是他個人並無意願。

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這屆總統暨立委選舉，林國漳擔任宜蘭縣信賴之友會理事長要職，投入輔選不遺餘力，對選務也相當熱情，走訪基層感受到的回饋與風評，都相當正向且受肯定。行政院政委陳金德雖然也是2026參選縣長熱門人選，但他多次推舉，希望由林國漳代表民進黨參選。

下屆宜蘭縣長選舉，綠營討論最多的人選，除林國漳、陳金德；前立委陳歐珀、冬山鄉長林峻輔也躍躍欲試，另有一說是陳歐珀將由妻子徐慧諭代夫上陣；本屆參選縣長落選的前宜蘭市長江聰淵也被認為有實力再次挑戰。

黨內爭取者眾，整合卻不容易，山頭聳立，各有各的盤算，團結才能勝選，這似乎成了民進黨最大的問題。總統賴清德曾邀陳金德、江聰淵、前縣長林聰賢、陳歐珀討論2026縣長佈局，陳歐珀因故未到；會中，賴清德要求宜蘭縣黨內檯面上政治人物，都不要參選2026的宜蘭縣長，推舉新人參選營造新氣象，讓宜蘭的選情與政局能煥然一新。

賴清德的動作，被視為是在為林國漳排除參選障礙，林國漳也成黨內最大「公約數」；賴並私下透過多人詢問林國漳參選意願，但得到的回覆都是「沒有意願」。前行政院副院長林錫耀父喪，賴清德今天到蘇澳捻香；事後特別安排私人行程，前往宜蘭縣信賴之友會密會林國漳勸進參選2026宜蘭縣長，希望林國漳能為宜蘭大局點頭同意，兩人談了近1小時。

據了解，林國漳婉拒了賴清德的請託，他還是沒有意願參選；賴清德則希望他再作考慮。如果，林國漳無意參選，就宜蘭坊間的反應，陳金德是呼聲最高的參選人，但他的參選必須賴清德點頭同意，同時還有黨內的整合問題，挑戰不小。

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