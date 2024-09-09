被諷「路過戴安全帽自保」！地震受損5個月 台鐵羅東站天花板仍未修復

台鐵羅東車站後站的輕鋼架天花板，0403地震受損至今仍未修復挨批。（記者江志雄攝）

2024/09/09 20:53

〔記者江志雄／宜蘭報導〕台鐵羅東車站後站進出口上方的輕鋼架天花板，0403地震後多處破損，好幾片天花板搖搖欲墜，事發至今已經5個多月仍未修復，招致批評聲浪，乘客嘲諷「走過時戴安全帽自保」。羅東車站回應，已與得標廠商簽約，近期內將動工修繕。

台鐵羅東車站是宜蘭縣溪南地區的交通樞紐，平日一天上下車乘客平均有8000人次，假日1萬3000人次以上，今年4月3日大地震發生後，後站進出口樓梯上方的輕鋼架天花板出現多個破洞，好幾片天花板搖搖欲墜，另外，樓梯旁的牆面磁磚剝落、鋼筋裸露，也形成安全上的隱憂。

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最近又有乘客上網發文說，大家經過羅東車站後站時，有抬頭看天花板嗎？天花板已經損壞一段時日，至今未見修繕，若從高處掉落砸到頭部，後果不堪設想，因攸關公共安全，不可拖延輕忽。網友留言回應「走過要小心，最好戴安全帽自保」、「台鐵硬體設備令人堪憂」。

羅東選出的宜蘭縣議員謝家倫說，羅東火車站後站輕鋼架天花板離地約有5公尺，天花板一旦掉落砸到乘客，肯定非同小可，由於站區每天人來人往，基於安全考量，希望台鐵儘速修繕防患未然。

羅東車站站長呂明益解釋，0403地震造成羅東車站後站的輕鋼架天花板損壞、樓梯旁牆面磁磚剝落，經過勘驗，牆面結構尚無安全顧慮，至於輕鋼架天花板修繕費用龐大，由台鐵東區營運處統籌發包，8月9日已跟得標廠商簽約，近期內會動工。

羅東車站後站出入口樓梯旁的牆面，0403地震後磁磚剝落、鋼筋裸露。（記者江志雄攝）

羅東車站後站進出口是乘客重要行走動線。（記者江志雄攝）

羅東車站是宜縣溪南地區的交通樞紐，圖為後站外觀。（記者江志雄攝）

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