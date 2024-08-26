旋轉跳躍……逾百隻海豚秀絕美舞姿 宜蘭龜山島遊客驚呼連連

龜山島海域的長吻飛旋海豚躍出海面旋轉跳躍，宛如跳起海上芭蕾。（圖由簡逢均提供）

2024/08/26 06:17

首次上稿 08-25 22:06

更新時間 08-26 06:17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣龜山島海域經常可見數以百計的長吻飛旋海豚，許多遊客抓住暑假尾巴搭船到此賞鯨豚，眾人目擊長吻飛旋海豚躍出海面，在半空中旋轉跳躍，宛如跳起海上芭蕾，直呼不虛此行。

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長吻飛旋海豚是龜山島數量最多的鯨豚，5到8月出現頻率最高，每個群體100到300隻，最多有上千隻，宜蘭宏棋號賞鯨船解說員簡逢均這段期間帶團出海賞鯨豚，多次在海面上遭遇密密麻麻的長吻飛旋海豚，賞鯨船被海豚大軍團團包圍，讓船上遊客驚呼聲連連。

宏棋號賞鯨船連日來到龜山島海域賞鯨豚，大批長吻飛旋海豚遨遊大海，賞鯨船靠近時，牠們躍上海面大秀舞姿，簡逢均與遊客紛紛拿出手機猛按快門，為今年暑假留下精彩畫面。

長吻飛旋海豚身體呈流線型，屢屢出現陀螺般旋轉跳躍而得名，成年體長2.1到2.4公尺，體重約80公斤，宜蘭龜山島周邊、花蓮七星潭海域相當常見。

長吻飛旋海豚遨遊大海場景。（圖由簡逢均提供）

暑假期間不少遊客搭船到龜山島海域賞鯨豚。（圖由簡逢均提供）

賞鯨船上可近距離觀察龜山島海域的長吻飛旋海豚。（圖由簡逢均提供）

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