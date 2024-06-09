宜縣國中跆拳道隊爆打學姊霸凌案 學弟發悔過書認錯

宜縣某國中跆拳道隊驚傳學弟（左）爆打學姊霸凌事件，畫面曝光後震驚各界。（圖擷取自臉書黑色豪門企業）

2024/06/09 19:41

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣某國中跆拳道隊驚傳學弟爆打學姊霸凌事件，畫面曝光後震驚各界，涉嫌打人的男學生，今天發出手寫「悔過書」坦承犯錯，願意承擔法律責任。他的母親事也發表道歉聲明，為兒子錯誤行為致歉。

宜縣某國中跆拳道隊現有7名隊員，本月5日下午，隊內學姊疑似叫錯學弟名字，被學弟壓倒在地拳腳相向，3分鐘影片流出，招致撻伐聲浪，事發後，被害人報警處理，校方啟動校安通報，將教練解聘，打人的學弟記2支大過，跆拳道隊暫停練習，並委託外聘委員作後續調查。

這起校園霸凌發生4天後，動手男學生發出手寫的「悔過書」，文中指出，受害學姊的父親對他們很好，比賽時會買飲料請大家，還幫忙糾正動作，自己不懂得感恩，把學姊打傷，一切肇因於太過激動，非常對不起家人、學校老師及受害學姊。

男學生又說，8日跟媽媽到警局製作筆錄，向警方坦承事情經過，至於被學校記2支大過，他認為做錯事就應得到懲罰，接下來只能好好反省，就算得不到原諒，仍會真心悔改，文中也談到自己的媽媽，直指他出身單親家庭，害怕媽媽因為此事太過操心。

男學生媽媽則說，疏於管教是身為母親無法推卸的責任，單親不能當藉口，不論受到怎麼樣壓力都不應動手打人，允諾負起管教責任，隨後話鋒一轉，這幾天網友討論此事，出現危害人身安全的言論，帶給他們恐懼感，無論如何，她跟兒子會汲取教訓，面對所有責任。

校方回應，事發後隔天，學校啟動校安通報，同步辦理訪談、召開霸凌防治會議及教評會，認定跆拳道隊教練當時在場，卻未及時處理，有明顯違失，決議解聘，接續由外聘委員調查，校方將針對打人的男學生、受害女學生作輔導，一併加強校園反霸凌宣導，此外，宜蘭縣政府教育處將介入調查，協助校方妥善處置。

宜縣某國中跆拳道隊涉嫌爆打學姊的男學生，發出手寫「悔過書」坦承犯錯。（讀者提供）

男學生透過「悔過書」表達歉意。（讀者提供）

「悔過書」結尾的內容。（讀者提供）

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